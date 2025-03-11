大行調高歐元區GDP預測

德國及歐盟上周先後宣布增加開支用於基建和國防等，被指可提振經濟。繼高盛後，摩根大通亦唱好，將歐元區今年國內生產總值（GDP）增長預測上調0.1個百分點至0.8%，又上調該區明年經濟增長預測0.3個百分點至1.2%。歐元兌美元昨曾升0.1%至1.0843。

摩通估今年再減兩次息 該行指，其中德國增加投資，可產生「溢出效應」，加上稍為寬鬆的財政政策之下，歐元區其他國家的增長也將受帶動。然而，美國總統特朗普關稅政策的不確定性，可能會對未來幾個月歐元區經濟增長帶來壓力。該行預計今、明兩年歐元區的通脹率將小幅上升，令下月歐洲央行或不需要減息。該行此前預計歐央行會在今年餘下時間減息3次，現修改為兩次，分別在6月和9月進行，原因是大幅投資下，通脹或會重臨。

歐洲經濟數據見反彈，德國1月季調後工業產出按月升2%，前值為降1.5%，並勝預期的升1.5%。瑞士消費信心指數由1月的負34.49，微升至上月的負33.6。歐元區3月Sentix投資者信心指數更由2月的負12.7，大升至本月的負2.9，也勝預期的負8.4。

亞洲方面，印尼股市近日曾跌至逾3年低位，有美國媒體形容為是政治影響和透明度下跌所致，牽扯到上月底印尼為催谷經濟增長而成立的第二個主權財富基金Danantara帶來反效果。原因該基金直接向總統普拉博沃匯報，並且第一個任務是要接管7家國有企業的管理權，令投資者倉皇逃離，觸發印尼雅加達綜合指數在2月28日跌至6,246點的3年低位。不過，該指數昨日已回升至6,598點。

泰國擬擲逾344億振經濟 同處東南亞的泰國，當地政府準備投入1,500億泰銖（約344.88億港元）來刺激經濟，包括向每人派發一萬泰銖的數碼錢包計劃，預計將會有超過4,000萬人參與，而下一階段派錢計劃會於第二季開始，有信心上半年泰國經濟將表現強勁。泰國政府目標今年經濟增長超過3%，並預計在泰銖貶值下，今年出口增長將超過4%。