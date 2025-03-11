法巴料美匯短線重上110 日圓跌返150

日本打工一族工資「表面漲、暗地跌」，但由於加息預期不變，提振了日圓匯價，兌每美元昨日曾升約0.45%至147.34，每百日圓兌港元約5.27算。不過，法國巴黎銀行財富管理給予日圓兌每美元匯價的3個月及12個月目標價均為150，原因是估計美國今年僅減兩次利息，美元可望回復升勢，美匯指數在未來3個月內或回升至110.9（昨日曾報103.97），限制日圓的升值空間。

日本1月實質工資降1.8% 此外，日圓昨日上漲也歸因於日本10年期國債孳息率曾高見1.565厘，為2008年10月以來最高，因市場憧憬日本央行可能會加快上調利率，導致國債被拋售。

日本厚生勞動省指出，1月基本工資按年增長3.1%，是1992年10月以來的最大漲幅。其中一項避免抽樣問題、不包括獎金和加班費的工資趨勢指標顯示，全職員工的工資增長3%，自7月以來首次超過這一門檻。

名義現金收入在1月按年增速放緩至2.8%，低於3%的市場普遍預期。剔除價格影響後的實際現金收入下降1.8%，為2024年3月以來的最大降幅，超過經濟學家預測的1.6%。

日本股市繼上周五挫逾800點，創半年來新低後，昨日吸引買盤進場，日經平均指數全日升0.38%或141點至37,028點收市。晶片相關股份領漲，東京電子升1.7%，測試設備商Advantest更漲3.7%。防衞概念股回吐，三菱重工及IHI跌5.8%及5.2%，川崎重工跌2.8%。

7-11母企研售部分業務 便利店7-Eleven母公司Seven & i上周公布計劃更換行政總裁和業務重組，以應對OK便利店母企Alimentation Couche-Tard（ACT）的逾470億美元收購提案。Seven & i近日在致股東的公開信披露，ACT同意研究為旗下商店尋找潛在第三方買家，以解決本次收購計劃可能衍生的反壟斷問題。另外，消息指，ACT高層將於本周飛抵東京，與Seven & i洽商，並將於周四舉行新聞發布會。