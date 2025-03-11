美股恐長熊 慘過金融危機

特朗普避談衰退 大行紛唱淡 道指曾挫526點 於金融界「江湖經驗」豐富的加拿大新總理卡尼明言，不會屈服美國總統特朗普的關稅大棒，加上市場本已相當憂慮美國經濟前景，美股周一早段顯著受壓逾2%。投行高盛更預告，美股恐「跌唔斷氣」，比金融危機更糟！人稱「侵侵」的特朗普在接受美媒訪問時被問到是否預期美國經濟今年會陷入衰退時，他卻以一句「我討厭作這樣的預測」來推搪回應，該支持「侵侵」的媒體也乾脆以「特朗普不排除今年經濟衰退」為標題作報道，頓令市場更感徬徨。

華府徵費 航運業促三思 適逢卡尼選擇「硬碰硬」，特朗普強調，其方略是把財富帶回美國（應該是指晶片、造船等曾在美國興盛過的產業），「這是大事……轉型需時」。一向信任自己直覺的他續稱，「擁護全球化的人過去很多年令美國蒙受損失……我們做的就是把一部分（產業）帶回來，對我國公平些。」

不過，業界持續批評他的做法會損害美國，其中就有傳上調針對進入美國港口的中國製造或掛中國旗的船隻收費。世界航運協會（WSC）行政總裁克萊姆克表示，這會令美國消費者每年多付300億美元、出口美國貨的成本會被推高一倍，故敦促華府三思，另想辦法去重振美國造船業。

討厭不確定性也是金融市場的天性，道指周一早市曾挫1.22%或526點，低見42,275點；標指曾挫2.1%或121點，低見5,648點；以科技股為主的納指曾挫3.48%或633點，低見17,562點。

高盛宏觀交易員斯基亞沃尼警告，以當前美國消費信心正在走弱、通脹持續，加上全球資金加速輪動，就算美股短期可能出現緩解性的反彈，大市依然虛怯下，現時最有可能出現長達3年的熊市，期間多次出現虛假底部，不斷創新低，抄底者恐將繼續受到懲罰。來一場金融危機反而會較好，因為屆時估值會重置。

大摩：標指最壞冧兩成 摩根士丹利則睇淡美股和美元。該行首席美股策略師威爾遜表示，鑑於關稅恐衝擊企業盈利，加上政府節流，預期標指今年上半年最低會跌至5,500點。一旦經濟衰退機會再增加，標指或冧兩成，又指「我們不至於此，只是事態轉變可以來得很快，掌握最壞情景有助管理風險。」該行另一團隊則擔憂美元會重演2017年大跌一成以上。

Tesla股價高位腰斬 世界首富正全力輔助特朗普向聯邦政府開刀，其財富主要來源特斯拉（Tesla）的股價周一早段續瀉8.52%，低見240.29美元，比去年12月才創下的歷史高位低逾50%。

瑞銀下調該股目標價至225美元，基於中國全自動駕駛（FSD）性能競爭力不足、西歐民眾不滿馬斯克的政治取向，調低該企今年交車量預測，現估計跌5%，並憂慮要減價求售，人形機械人等「故事」已被過高的估值透支。

其他企業消息方面，被稱為「貨車版滴滴」的中概股滿幫集團，其財務總監蔡翀表示，會積極考慮重新來港第二上市，首要考慮因素是對沖美國相關風險；又估計已分拆的冷鏈配送業務最快明年或後年上市。滿幫早段曾挫4.78%。

投行及基金點評美股及經濟