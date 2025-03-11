小陽春可期 內房股或跑贏

內地官方一再強調要「穩樓」。招銀國際發表的研發報告引述銷售數據顯示，內地一、二手房今年首兩個月表現穩定，3月勢頭初顯，且前置指標持續向好，顯示3月小陽春可期；第二季銷售回落幅度和是否有政策出台是關注重點，建議投資者擇機增配板塊內優質標的。

該行認為內房板塊在上半年跑贏大市可能性顯著提高，同時通過對板塊過往表現的分析發現，重點公司在政策窗口的回調幅度均未超過拉升幅度，代表板塊估值的底部在不斷上升，建議投資者擇機增配板塊內優質標的。

摩根大通亦維持龍湖集團目標價9元及「中性」評級，指其發盈警並不令人意外，反觀其依舊預料去年維持純利約70億元人民幣，已讓公司在非處於困境的民企中較為突出。在政策驅動的行業反彈中，其股價可能在短期內表現出色。該股昨日收報10.86元，跌0.54%。