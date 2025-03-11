野村削華今年通脹預測 估PPI降1.5%

中國2月消費價格指數（CPI）及上游生產物價指數（PPI）按年雙雙下跌，為逾一年來首見。券商普遍認為，這與今年農曆新年假提早來臨有關，其中野村指，今年首個月通脹低於預期，表明儘管受DeepSeek推動股市上升且電影票房收入激增，但需求可能仍然疲弱，故下調今年內地的通脹預測。

券商預期減產提振內需 該行預期，3月內地PPI將溫和下跌，主因美國對華加徵關稅而提早出現的出口貿易將會緩和，而「以舊換新」效應減退，且貿易戰升溫及樓市持續不振，預期內地經濟增長動力將減弱，故下調內地今年通脹預測至只增長0.1%，PPI全年將降至負1.5%。

滙豐證券估計，內地將會加大財政政策力度刺激內需，並推出供給側措施減少產能。平安證券關注新一輪供給側結構性改革落地的可能性，以及旨在提振消費、穩住股市樓市的新舉措。

內地官媒文章則為政策辯護，指官方將今年CPI漲幅目標定在2%左右，是立足當前物價下行壓力的現實，結合宏觀政策總體目標，體現了實事求是、切合實際、積極進取，務實目標既能保障基本民生，又能穩預期、促投資、改善經濟循環，推動經濟持續回升向好。文章指出，要正視物價水平總體偏低的問題，但強調中國有條件、有能力，也有基礎保持物價在合理區間運行。

惠譽評級則表示，中國向6間國有大型商業銀行的注資計劃重申了政府對國有銀行的強勁支持，且有助國有銀行在支持實體經濟和特定行業融資方面發揮引領作用。同時，注資計劃還有望緩解部分穩增長政策，對銀行盈利能力及資本水平的負面影響。

中國10年期債息年內高 中國人民銀行昨於公開市場開展965億元人民幣7天期逆回購操作，利率維持1.5厘；對沖到期量後，公開市場單日淨回籠5億元人民幣，連續6日淨回籠。此外，內地拆息昨日全線上升，上海銀行間同業隔夜拆息（Shibor）升1.8點子，報1.819厘；一個月及3個月Shibor分別升2.1點子及1.4點子，報1.937厘及2.005厘。

不過，內地減息預期有所降溫，10年期國債孳息率曾升至1.866厘，創今年新高，較1月3日所觸及的歷史新低1.586厘反彈0.28點子。