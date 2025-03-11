FINI疑有漏洞 未能辨重複認購

港交所：發行人有責任剔除 港交所重申，FINI可大大提升新股認購人以相同身份證明文件在不同券商重複認購的辨識能力，但作為一個平台，並無責任幫助發行人及保薦人剔除所有重複申請；券商及認購人需根據既定機制，提供認購人正確個人資料作新股認購，而發行人及保薦人有責任，仔細審核所有認購人士資料，剔除重複認購或懷疑重複申請。

香港股票分析師協會主席鄧聲興估計，系統設計上或存在Bug，又推算，若同一個投資者能使用兩種不同身份證明文件抽新股，是因系統未能辨別兩張證件的號碼是由同一人士持有。他認為，比如香港及內地身份證的操作，涉及中港兩地問題，加上FINI斥資金額不菲和研究多時，故今次問題違背FINI設計的原意，宜盡快改善。

耀才建議加強實名制認證 因此，他認為不能將責任加諸於券商身上，反而是新股電子平台FINI疑有漏洞，需要改善，尤其要再加強「實名制」的認證。

近日有報道指，懷疑有內地投資者在香港以不同身份證明文件，如內地身份證、香港身份證及護照等，在不同證券行認購新股，最終未有被識別為重複認購。