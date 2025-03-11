FINI疑有漏洞 未能辨重複認購
香港交易所(00388)推出新股電子平台──FINI疑似出現「漏洞」，未能辨認出重複認購申請。港交所接受查詢時表示，根據上市規則，如發售證券予公眾人士認購或購買，發行人、發行人董事、保薦人及包銷商必須採取合理步驟，確保能鑑別及拒絕受理重複或懷疑屬重複申請。惟證券業界指，相關問題屬系統「程式漏洞」（Bug），非券商層面可以完全杜絕，建議有關方面盡快修正系統，並設法加強「實名制」認證。
港交所：發行人有責任剔除
港交所重申，FINI可大大提升新股認購人以相同身份證明文件在不同券商重複認購的辨識能力，但作為一個平台，並無責任幫助發行人及保薦人剔除所有重複申請；券商及認購人需根據既定機制，提供認購人正確個人資料作新股認購，而發行人及保薦人有責任，仔細審核所有認購人士資料，剔除重複認購或懷疑重複申請。
香港股票分析師協會主席鄧聲興估計，系統設計上或存在Bug，又推算，若同一個投資者能使用兩種不同身份證明文件抽新股，是因系統未能辨別兩張證件的號碼是由同一人士持有。他認為，比如香港及內地身份證的操作，涉及中港兩地問題，加上FINI斥資金額不菲和研究多時，故今次問題違背FINI設計的原意，宜盡快改善。
耀才證券(01428)執行董事兼行政總裁許繹彬表示，有關情況難靠券商杜絕。他舉例，若內地投資者已在耀才使用香港身份證登記認購新股，再以其他身份證明文件，如內地身份證或護照，於另一間券商登記認購，耀才亦難以知情。
耀才建議加強實名制認證
因此，他認為不能將責任加諸於券商身上，反而是新股電子平台FINI疑有漏洞，需要改善，尤其要再加強「實名制」的認證。
近日有報道指，懷疑有內地投資者在香港以不同身份證明文件，如內地身份證、香港身份證及護照等，在不同證券行認購新股，最終未有被識別為重複認購。
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