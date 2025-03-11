剔出港股通 奈雪的茶插兩成

盈警超預期 大摩嗌掟

俗稱「大摩」的摩根士丹利發表報告，維持對奈雪的茶的「減持」評級，目標價1.2元，指奈雪的茶預期經調整虧損介乎8.8億至9.7億元人民幣，較該行預期的蝕4.69億元人民幣為差，同時全年收入只有48億至51億元人民幣，即意味收入按年下跌最多7%。