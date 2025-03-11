剔出港股通 奈雪的茶插兩成
新一輪滬深港通下港股通標的名單昨日開始生效，適逢市況轉弱，相關「入伍」或遭剔出名單的上市公司股價表現波動。其中，發盈警兼被剔出深交所港股通標的證券名單的茶飲股奈雪的茶(02150)，股價單日挫20.73%，收報1.3元。
盈警超預期 大摩嗌掟
俗稱「大摩」的摩根士丹利發表報告，維持對奈雪的茶的「減持」評級，目標價1.2元，指奈雪的茶預期經調整虧損介乎8.8億至9.7億元人民幣，較該行預期的蝕4.69億元人民幣為差，同時全年收入只有48億至51億元人民幣，即意味收入按年下跌最多7%。
新貴毛戈平衛龍齊破頂
至於成為本港首宗完成特殊目的收購公司併購交易（De-SPAC Transaction）的獅騰控股(02562)走勢先升後跌，收市倒跌24.78%，報22.3元。
另外，本港第二例De-SPAC上市公司找鋼集團(06676)昨掛牌表現反覆，最高見11.98元，最低曾破發見7.8元，上市價為10元，最終收報10.02元，成交約1,598萬元。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：