恒指短期料一千點上落 聚焦4線出擊

中金列出海外中資股策略首選組合

港股上周觸及24,000點後出現回吐，內地投行中金最新發表港股策略報告指，港股今輪反彈的本質是建立在對科技趨勢的樂觀情緒之上，並維持預期恒指短期在23,000至24,000點上落，最樂觀情形見25,000點的預測。

科指市盈率仍偏低 至於港股現時估值修復到甚麼程度，中金也有為此解釋。該行稱，靜態來看港股仍處於歷史區間中低位，動態來看情緒驅動的修復已基本到位。

報告又指，恒生指數動態市盈率由農曆新年假期前的9.1倍修復至10.8倍的歷史均值附近，屬合理水平，而恒生科技指數動態市盈率則由新春假期前的15.6倍修復至19.3倍，仍然處於歷史均值以下。

該行又稱，港股自2023年底以來已出現過4次快速反彈後透支回調的情況，同時屬「一底高過一底」，所以建議投資者應對這種情形最好的策略是「低的時候積極買入，亢奮的時候適度獲利」。

首選騰訊美團小米 行業上，該行指中期應以結構行情為主，尤其是有產業趨勢加持的科技股為主線，但是短期來看，如果調整倉位可以選擇部分平衡至前期跑輸的分紅類資產。

至於以長期投資角度看待股市，該行建議目前配置關注4條主線，第一是穩定回報（即具分紅和回購，尤其是淨現金佔比較高的增長性公司）；第二是科技（DeepSeek相關AI算力與AI應用），包括雲伺服器、國產算力廠商、AIDC（AI數據中心）、AI應用軟件、智能駕駛、人形機械人及消費電子等領域；第三是出海，以中端製造與新零售為主；第四是新消費，滿足當前人口和消費習慣的新式消費龍頭。