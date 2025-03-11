港股回吐 北水掃貨新高

單日淨流入296億 5大科企全線挫 內地上月再度陷入通縮，連累港股周一失守24,000點，收跌447點或1.84%，報23,783點，惟成交額仍然高企在3,000億元之上，「北水」更大力支持入場接貨趁低吸納，昨日淨流入高達296億元創新高，金額按日增加1.44倍之餘，也是連續4日錄淨流入，累計規模逾566億元！展望港股後市，投行最新看法存在分歧，其中美資投行高盛不排除中國股市將「牛市放緩」，現獲利回吐，反映本輪升市可能需要「抖抖氣」，整固過後始可再上。

新加坡銀行則稱，維持在亞太（日本除外）市場對中國股市「增持」評級，指受近期獲利回吐及風險管理操作影響，短期內中資股料將會維持波動整固，據基本情景預測，恒生指數目標為25,900點。

恒生指數昨低開115點後一度倒升61點，之後沽壓加劇，午後最多跌598點，低見23,632點，尾市跌幅略為收窄。科技指數跌151點或2.52%，收報5,885點，失守6,000點大關。

高盛預期港股獲利回吐壓力將顯現，主因未來幾周美國和中國政策，乃至地緣政治議程或轉趨活躍，導致牛市升勢步伐將放緩，同時恒指估值已逼近該行預估的12倍合理市盈率目標。該行又稱，美、中科技股估值溢價已由年初的152%收窄至目前的71%，表明中國股市的定價能力已由人工智能（AI）概念推高，後續盈利能力如何和能否上升，將是支撐股市的必要條件。

除了「北水」和企業盈利表現，海外資金是否階段性地回流中國市場也是推高中港股市關鍵。南韓證券存託結算院最新數據顯示，今年2月南韓投資者投資中國股票的月度交易額，按季增長近兩倍至7.82億美元。另外，南韓最大券商數據指，當地投資者於2月17日至28日期間淨買入規模排首10大的海外股票中，中國股票佔6席，大多屬電動車、AI、晶片等科技龍頭企業。

星港經濟預測同遭下調 不過，由於美國總統特朗普對中國出口商品加徵關稅，有外媒調查顯示，經濟學家因應上述因素而下調香港和新加坡今年下半年的經濟增長預測。其中，香港今年第三、四季的經濟增長預測，由原先的3.2%和3.1%，下調至2.6%和2.4%；惟首兩季預測仍上調近0.5個百分點，至1.7%和1.8%。新加坡方面，最新預估數字為第三、四季經濟增長放緩至1.3%和1.6%，今年首兩季分別升4.1%和3.9%，全年增長預期維持在2.6%。

過去15個交易日北水資金流向