匯通天下：日圓兌每美元料上試142

上周匯市發展出乎預期，歐元兌美元上周二雖曾受制1.0627阻力，但其後歐盟建議的國防開支計劃遠超預期，加上德國傾向修改債務煞車機制以增加借款重振經濟，歐元迅速升穿100天線後，最高曾觸及1.0888。雖然歐洲央行上周「鷹派」減息，但目前似缺乏刺激歐元再上的因素。

歐元升值或有限 歐洲經濟暫仍未有明顯復甦迹象，經季調後1月歐元區零售銷售連續第4個月萎縮或零增長，法國1月工業生產亦連跌5個月，歐元區2月製造業採購經理指數（PMI）仍在50以下收縮區。同時，市場或低估美國對歐盟出口產品加徵關稅的影響，歐元上升空間或有限。

日圓兌每美元上周升至5個月高，曾高見146.94，全周收於148.03，有機會續向142進發，短期或先上試146.5及145的心理關口。

日本基本因素仍然支持強日圓前景，上周日本最大工會組織宣布今年要求的加薪幅度為6.09%，遠高於市場預期，失業率亦維持2.5%，職位申請對求職者的比例升至1.26，主要因為職位申請自2024年2月首次上升。

日本央行副行長內田真一早前重申，日本通脹正邁向2%目標，符合繼續收緊貨幣政策預期。

相反，2月美國僱主宣布裁減17.2萬個職位，是2020年7月以來最多，首兩月累計裁員22.18萬人，為2009年同期以來最多，加上美國總統特朗普削減政府開支，企業亦可能因政策不明而暫時凍結招聘。美國失業率趨升，經濟放緩風險增，聯儲局政策或轉向更「鴿」，為日圓升勢鋪路。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪