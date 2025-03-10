股市估市：港股投資勿進取「吼大科企」

港股上周再次破位，恒生指數曾升至24,669點的逾3年高位，意味早前的整固暫告段落，20天線的中線支持亦愈來愈堅實。反之美股走勢轉弱，當中納指已暫時步入技術調整區域，雖然短線或會限制港股的升幅，但暫未能改變整體向上趨勢，恒指本月反覆挑戰25,000點的機會仍然不小。

不過，策略上，暫不建議在港股市場上過分進取，揀股仍應以大型科技股、強勢股，以及以基本因素為主導的股份作首選，同時應積極在美股市場上尋找機會。

上年度集團營業額升近7%至2.23億美元，毛利率跌0.2個百分點至28.5%。集團美國、歐洲及大洋洲營業額，分別佔58.3%、24.7%及15.5%，而集團將勞工密集製造業務外包予越南、中國、柬埔寨及印尼的獨立合約加工商，業務在全球而言相當分散。在貿易戰愈演愈烈的背景下反而更有利，因為對客戶（即品牌擁有者）來說，靈活性反而增加，減低關稅的風險。

走勢上，利華自2023年開始已逐步向上，踏入2025年升勢轉急，目前集團市值逾8億元，市盈率約6倍，息率逾7厘，仍未算貴，縱觀港股市場同類公司甚少，中長線利華仍有收集價值，年內阻力位兩元，以支持位1.1元止蝕。

艾德金融執行董事 陳政深（作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益）