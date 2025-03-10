專家樓評：放寬印花稅 細價樓先受惠

新一份《財政預算案》出台，最受關注的為調整物業印花稅的稅階，當中定額100元從價印花稅的門檻由300萬元或以下放寬至400萬元或以下，措施主要可助首次置業人士上車時減輕置業負擔。

樓價400萬慳稅5.99萬 以一個400萬元的單位為例，放寬措施前的從價印花稅為6萬元，放寬後印花稅只需要100元，即可節省59,900元的稅項開支。如承做七成按揭，年期為30年，按揭息率為3.5厘，每月供款約12,573元，節省下來的稅項更可抵銷約4.5個月的供樓開支。

自放寬印花稅措施推出後，400萬元或以下的樓盤迅速成為市場焦點，這類細價樓盤不僅吸引首置買家，對於投資者來說也具吸引力，部分地區的細價盤成交量即時上升，顯示該物業的需求增強，以及買家對市況持樂觀的預期。另外，部分發展商以低價策略作招徠，當中九龍城新盤的第3張價單，有近四成單位折實後售價低於400萬元；另一大埔新盤的首張價單，更有約五成單位折實後售價低於400萬元，即代表這批單位的買家將可受惠於新印花稅措施。

預期專才客轉租為買 另一方面，政府日前公布，自2022年底至今年1月底，各項人才入境計劃共收到超過44萬宗申請，當中獲批的申請超過28萬宗。這批人才抵港初期一般傾向先租住，並帶動租賃需求穩步上升。差餉物業估價署最新數據顯示，1月份私人住宅租金指數按月升約0.42%，連升兩個月，相反私人住宅售價指數按月跌0.45%，連跌兩個月，趨勢顯示租金與樓價走勢背馳。按息回落至合理水平，不少屋苑已出現「供平過租」的情況，配合放寬印花稅措施，有意留港落地生根的人才或會「轉租為買」，並會從中細價單位開始入手，將可促進市場流轉，有利樓市穩健發展。

隨着多項利好因素推動，包括發展商積極推售新盤及政府放寬印花稅，市場情緒逐漸回暖，用家及投資者的入市意欲明顯提高，預計樓市交投將逐步回穩，樓市將有望迎來小陽春。

經絡按揭轉介首席副總裁 曹德明