商品分析：局勢未穩「黃金望延續牛市」

自去年1月以來，黃金市場演繹了一輪令人矚目的牛市行情，過去一年升幅接近30%。多重因素為黃金營造了極有利的市場環境，包括烏克蘭危機和中東衝突在內的全球不穩定局勢，以及以中國、印度等新興經濟體為代表的各國央行增購黃金，都令黃金在投資者心中熠熠生輝。

同時，美國政策走向的不確定性可能推動金價上升。至於美國以外地區，南韓和法國的政治局勢不穩，也可能增強黃金作為避險資產的吸引力。

美減息放緩存風險 儘管存在利好條件，但黃金市場前景仍面臨潛在風險。美國大選結果公布後，金價曾跌至近兩月來低位。這波跌勢受多重因素影響，短期來看，由於投資者預期美國將減稅，以及放鬆監管等利商政策，股票吸引力增強。

傳統上，黃金與美元呈現負關係，因美元走強會抬高海外買家的購金成本。然而，這種相關性近期已解除，去年美元和金價雙雙上升——前者受惠美國經濟表現強勁，後者則受降息預期和全球局勢持續動盪的提振。

雖然10月美國就業報告顯示勞動力市場表現不及預期，但這主要是源於颶風和大規模罷工等一次性因素，11月數據強勁反彈，這降低聯儲局減息的緊迫性。市場對降息步伐放緩的預期已反映在債券收益率上，使黃金吸引力下降。

另方面，美國預算赤字可能擴大的預期為金價提供支撐。預算赤字擴大導致國債規模增加，或動搖市場對美國經濟的信心，導致黃金等避險資產的需求升溫。對美國經濟的擔憂情緒也可能削弱美元，進一步提升黃金的投資價值。

央行購金需求仍強 在美國以外地區，黃金的購買趨勢料保持積極，為金價提供支撐。世界黃金協會發布的2024年第三季《全球黃金需求趨勢報告》顯示，該季黃金需求增幅創報告發布以來最高水平，總需求首破1,000億美元。該報告於美國大選結果揭曉前發布，顯示在持續的經濟和地緣政治不確定性推動下，投資者對投資組合保護和多元化配置的需求上升，使黃金投資需求按年增逾一倍，這趨勢料持續。交易所買賣基金（ETF）和西方投資者的購金需求尤為旺盛。儘管各國央行購金力度放緩，但整體仍保持強勁，與2022年同期持平。

與此同時，人工智能發展蓬勃，持續推動科技領域對黃金的需求。唯一下降的是珠寶行業，由於金價高企，其需求量跌12%，但高價效應使其按價值計算的需求實際增長13%。縱觀整體，第三季全球黃金需求達1,313噸，按年增長5%。

白銀仍具大升空間 在工業需求攀升和供應受限的推動下，白銀價格一度勁升，但在美國大選結果出爐後卻回落。白銀兼具工業和貴金屬屬性，其價格自今年初累升33%。雖然價格走勢比黃金更波動，但其10月高位幾乎近十餘年來未見。

白銀正受惠工業領域需求旺盛，尤其是電動車行業發展蓬勃，在電池製造和充電基礎設施建設中都需用白銀。電動汽車需求續強，料成為未來白銀價格上行的驅動力之一。同時，供應端的制約因素可能推升價格，據世界白銀協會的統計資料，去年全球白銀開採量料按年略降。

然而，白銀市場面臨一些不利因素。與黃金類似，白銀價格通常與美元呈現負關係。因此短期內美元走勢強勁，或會對白銀價格形成下行壓力。長期來看，其價格前景取決於聯儲局降息節奏。

以歷史標準衡量，金銀比（即一安士黃金價格除以一安士白銀價格）仍處相對高位，截至1月中旬已接近89。歷史數據表明，每當金銀比超過80時，白銀往往會迎來強勁升幅，這意味着若今年黃金市場保持強勢，白銀可能仍有很大的上升空間。

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