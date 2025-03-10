銀主拍賣：新翠花園低估值28%推

銀主積極出貨，以低價作招徠。港鐵柴灣站上蓋新翠花園原則三房戶，將僅以398萬元推拍，較估價低近三成。

環亞物業拍賣於周二推拍約61項物業，包括上述屋苑的3座低層G室，為首度推出拍賣，實用面積約533方呎，享內園泳池景，開價398萬元，呎價僅約7,467元。該行指，單位市值約560萬元，是次開拍價較估價低約162萬元，差幅約28.9%。

另外，黃開基拍賣行緊接周三推出約27項物業，其中，元朗錦綉花園D段第二街雙號洋房，實用面積約848方呎，附設約928方呎花園，推拍價690萬元，呎價約8,137元。該單位是次推拍價較原業主約3年前買入價低約37.3%。

屯門細戶開價153萬

忠誠拍賣同日推拍約14項物業，包括屯門東威閣低層F室銀主盤，實用面積約224方呎，開價153萬元，呎價低至約6,830元。該廈一個樓層較高同室單位，2018年時售價約303萬元，呎價約13,527元。相比下，今次拍賣單位開價較高位低約150萬元，差幅約49.5%。