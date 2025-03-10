二手淡靜：六成藍籌盤周末零交投

二手買賣低位徘徊，過去周六、日10大屋苑共錄7宗，雖按周回升一宗，但期內仍有6個項目「零成交」。

中原指出，期內未聞買賣的屋苑，包括鰂魚涌康怡花園、荔枝角美孚新邨、紅磡黃埔花園及東涌映灣園等。該行亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，二手睇樓氣氛雖回暖，惟二手成交量需待新盤購買力消化，才會逐漸回升。

期內錄得成交的屋苑，以鰂魚涌太古城交投最活躍，中原趙鴻運稱，該盤周末兩日連錄3宗買賣，包括啟天閣低層F室三房戶以1,010萬元沽，呎價約14,853元。

沙田第一城過去兩日錄兩宗成交，該行伍錦基表示，項目32座高層C室兩房戶以420萬元成交，呎價約12,844元。單位約11年只升值約9.1%。

緹岸開放式9年冧56% 市場再錄大幅貶值個案。美聯鍾百圖透露，屯門掃管笏緹岸2A座中層E室開放式銀主盤，實用面積約224方呎，以180萬元獲外籍客承接，呎價約8,036元。單位約9年貶值約238.1萬元，跌幅約56.9%。