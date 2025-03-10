南首加推 周四發售20伙
其他發展商積極加推單位，恒基地產(00012)牽頭的馬頭角南首，昨推全新價單第4號，涉及32伙。恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝稱，新推單位由開放式至兩房間隔，實用面積200至342方呎，折實價371.86萬至797.54萬元，呎價約17,041至約23,320元。項目同日落實於周四以先到先得形式發售20伙。
該公司董事及營業（一）部總經理林達民指出，該部門昨單日錄得13宗成交，套現逾7,315萬元。其中長沙灣Belgravia Place第1期及第2期合共沽10伙，整個項目已累售568伙，成交額近31億元。
上然1期暫收3300票
新界東全新盤收票反應理想，萬科香港旗下大埔上然第1期暫錄逾3,300張入票，以首兩張價單共122伙計，超額逾26倍。其中，價單第2號於過去周六加推，涉及41伙開放式至三房戶，實用面積244至713方呎，折實價267.1萬元起，平均呎價約11,311元。其中，項目第2座6樓B1室三房戶，折實價為841.2萬元，較首張價單的樓下5樓B1室折實價829萬元，高約1.5%。
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