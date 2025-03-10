新盤概況：YOHO WEST PARKSIDE次輪傳沽清

該盤繼上周首輪銷售即日沽清119伙後，昨日新一輪賣樓大收旺場，開售前項目售樓處已現人龍，市場指最終約172伙均獲認購。資料顯示，昨出售單位涵蓋一房至三房戶，折實價298.8萬至約1,075.4萬元，呎價約9,671至15,858元。連同「復活票」，今輪錄得7,782個認購登記。