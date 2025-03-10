新盤概況：YOHO WEST PARKSIDE次輪傳沽清
一手銷情延續旺勢，新鴻基地產(00016)天水圍輕鐵天榮站項目第2期YOHO WEST PARKSIDE昨次輪銷售172伙。消息指，市傳項目全數單位獲買家認購。
該盤繼上周首輪銷售即日沽清119伙後，昨日新一輪賣樓大收旺場，開售前項目售樓處已現人龍，市場指最終約172伙均獲認購。資料顯示，昨出售單位涵蓋一房至三房戶，折實價298.8萬至約1,075.4萬元，呎價約9,671至15,858元。連同「復活票」，今輪錄得7,782個認購登記。
滙都兩日連賣6戶
受上述樓盤帶動，周末兩日一手市場錄逾300宗成交。泛海集團(00129)元朗洪水橋滙都系列，期內連沽6伙，包括昨售出的滙都I的1樓A01室連平台兩房特色戶，成交價449.38萬元，呎價約11,096元。
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