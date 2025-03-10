逾半大屋苑估價挫

港島重災 海怡半島月跌3.7% 樓價走勢近月緩緩下滑，銀行估價取態仍見保守。本報統計20個大型二手屋苑單位，過去一個月佔逾半數的估價報跌，港島大型屋苑淪為重災區，以鴨脷洲海怡半島單位下挫約3.7%最急，其次是鰂魚涌南豐新邨及同區太古城，分別錄約2.4%及2.2%跌幅。

據滙豐銀行網上資料，該批屋苑當中，佔11個最新估價報跌，較對上一個月略增一個；再計及5個估價按月持平的項目，過去一個月合共16個屋苑估價未有增長，佔多達八成。

期內港島區樓盤表現遜色，估價跌幅最大為上述海怡半島，該盤2座高層單位，實用面積約526方呎，本月初最新估價約695萬元，較上月初約722萬元，按月減少約27萬元。

南豐康怡估值近6年低 至於南豐新邨2座高層戶，實用面積約516方呎，估價由一個月前約591萬元，減少約14萬元，最新報約577萬元，為2019年4月有紀錄以來近6年新低，已連挫4個月。同區太古城順安閣一個實用面積約580方呎低層戶，估價按月跌約16萬元，至約705萬元，連挫3個月。

值得一提，區內另一個指標屋苑康怡花園，項目E座中層單位，實用面積約524方呎，初步估價雖按月只跌約0.5%，但已是連續第3個月創近6年低位，最新報約607萬元。

此外，荔枝角美孚新邨為九龍區表現最遜色屋苑，該盤3期百老匯街68號一個實用面積約863方呎高層戶，本月初估價錄約851萬元，較上月初減少約2.1%。

新界區以將軍澳蔚藍灣畔及沙田第一城單位走勢較弱，估價按月挫約1.9%及1.6%。其他估價報跌屋苑有東涌映灣園、茶果嶺麗港城及紅磡黃埔花園等，跌幅約0.5至1.1%。

新都城得寶等5盤不變 此外，雖然餘下9個大型屋苑最新估價未錄跌幅，但實際上當中5個僅按月持平，包括將軍澳新都城、牛頭角得寶花園、沙田中心等。期內只有4個項目估價逆市上揚，以東涌海堤灣畔單位按月升約1.9%最多。

利嘉閣地產總裁廖偉強認為，目前樓價走勢逐步傾向穩定，銀行估價出現跌幅的屋苑數量未有太大變化，整體樓價從高位已累跌約三成水平，再跌空間不會太大。隨着股市向好，加上政府調減400萬元或以下物業印花稅，對樓市交投及價格均有正面幫助，預期今年上半年樓價有機會錄約2至3%增長。

20個主要二手屋苑估價變化