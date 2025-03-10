小林製藥上年中國銷售挫逾18%

小林製藥中國市場收入慘遭滑鐵盧

比起揚威海外的日本品牌，總部位於大阪的小林製藥公司去年旗下保健產品引起連串風波，敲響中港消費者對這家日本百年老店的警鐘，在截至去年12月底止年度的國際業務之中，香港在內的中國業務銷售額按年急挫逾18%，連同公司股價亦一落千丈。

回收保健品損失百億Yen 公司曾指，去年首3個季度財季就回收保健品招致損失累計約101.64億日圓。計及第四季相關非經常性損失的25億日圓，全年相關損失已升至約127億日圓。

由於日本當地業務及中國業務收入雙雙下滑，即使在美國及東南亞收入增長的推動下，總銷售額仍按年減少4.52%，僅錄約1,656億日圓，整體純利更削半至約100.67億日圓。以年度計，這是該集團上市以來首次倒退。

雖然訪日遊客數量在去年持續增長，有助刺激公司產品需求，對營業額增長仍帶來貢獻，但日本市場的營養補充食品類增長疲弱，明顯受保健食品回收事件等因素影響。佔日本市場收入接近半壁江山的保健食品產品，去年銷售下滑11.66%至591.94億日圓。

作為其國際業務的第二大市場，中國成為唯一銷售跌幅超過雙位數的海外市場，料因集團一度叫停所有產品的廣告。小林製藥的財報資料顯示，內地及香港市場收入去年按年分別下挫22.2%及7.3%，香港銷售收入約28億日圓，主因赴港內地旅客的需求下降。

去年國際業務經營溢利12.72億日圓，按年瀉六成。單計10至12月的第四季，國際業務經營溢利按年回升1.5倍至5億日圓，但按季銳減58.33%。內地市場上季銷售收入進一步減至27億日圓，低於2023年同期的36億日圓，卻較去年第三季的20億日圓改善，而香港市場亦由第三季的6億日圓升至上季的7億日圓，且按年持平。

料本年經營溢利縮四成 展望今年，小林製藥的收入、經營溢利、純利指引分別為1,710億日圓、140億日圓及105億日圓，收入及純利或按年上升約3.3%及4.3%，但經營溢利恐大減逾四成，數據明顯與早年提及的中期經營計劃目標存在巨大落差，有見及此，集團有意在今年8月提出新的中期經營計劃。