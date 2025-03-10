ASICS去年營業利潤首破千億圓

俘虜港人的日牌多不勝數，日本運動品牌ASICS可能是旅客們遊日購物巡視店舖名單之一，憑經典球鞋「鬼塚虎」（Onitsuka Tiger）等鞋類產品大賣，造就截至去年12月底止財年淨利潤按年狂飆八成，錄638.06億日圓。無論是銷售額、經營利潤或淨利潤，均創史上新高。

具體來看，ASICS去年總銷售額按年增長18.94%，錄得6,785.26億日圓，營業利潤更大幅攀升84.65%，首次突破1,000億日圓大關，合共約1,001.11億日圓。回顧去年業績亮點，除了主力產品跑鞋之外，SportStyle及「鬼塚虎」為兩大收入支柱，兩者銷售額分別按年急漲66.1%及58.3%，銷售額各錄984.25億日圓及954.39億日圓，分部盈利均升超過一倍，錄得268.76億日圓及324.35億日圓，「鬼塚虎」利潤率明顯領先，較2023年上升8.5個百分點至34%，堪稱集團最賺錢品牌。

展望今年再刷新紀錄 ASICS更預計，截至今年12月底止財年總銷售額、經營利潤及淨利潤將更上一層樓，高達7,800億日圓、1,200億日圓及780億日圓，再度刷新紀錄。在提升品牌影響力及縮減低價入門級產品的戰略下，預計經營利潤率也由去年底的14.8%升至今年底的15.4%。今年SportStyle及「鬼塚虎」兩大業務的實際銷售額指引，更分別以1,320億日圓及1,200億日圓為目標。

看好東南亞大中華增長 以地區劃分，去年銷售額增長引擎主要來自南亞及東南亞，其次是大中華，按年各升37.6%及29.5%；分部盈利來看，所有地區均見強勁增長，如北美攀升6.82倍，日本當地亦升1.16倍，歐洲、大中華、南亞及東南亞增長78.2%、47.5%、49.2%。ASICS指，日本分部獲利能力大幅提升，經營利潤率幾乎「翻一倍」至23.5%，原因之一在於赴日入境遊客的強勁銷售帶動，而北美經營利潤率也達8.3%，按年足足上升7個百分點。但在今年地區銷售額的指引上，仍重點看好南亞及東南亞、大中華持續增長，料再升25.9%、21.4%。

ASICS各地區銷售額