日本產威士忌出口量升價跌

現正致力擴大海外銷售力量的日本酒，雖然不乏捧場客高價入手，但外界開始質疑長期持續高漲的日本國產威士忌價位是否已見頂，或非空穴來風。日本企業三得利集團上月揭曉去年業績，亦顯示總收入及經營溢利的增速均見放緩，按年僅升4.04%及3.7%。

三得利酒精純利跑輸 針對其酒精飲料業務，三得利的收入及盈利只錄1.06萬億日圓及1,806.96億日圓，各微升1.18%及2.89%，甚至該分部盈利規模已跑輸另一飲料和食品類業務。惟集團解釋，外部環境充滿挑戰，主要受消費者、人口結構變化及經濟逆風影響，但旗下即飲飲料及日本威士忌的業務仍能實現增長，並在美國威士忌市場實現份額增長。

去年4月起，三得利對部分國內高檔威士忌產品進行價格調整，建議零售價的漲幅由兩成起跳。與此同時，日本行業團體日本洋酒酒造組合就日本威士忌制訂的標準，於去年4月全面生效，原意被視為海外行銷手段之一。不過，日本國稅廳的數據顯示，去年全年日本酒類出口額維持約1,337.38億日圓（約77億港元），雖然繼續由清酒及威士忌佔出口最大比重，但威士忌去年全年出口額只有約436.5億日圓，明顯不及2022年及2023年的高峰。

競爭加劇 對華輸出減半 只升不降的日本威士忌價格神話更出現裂縫，因為威士忌整體出口量穩增逾一成之際，出口金額卻縮水，難掩單價下行的現象。據日媒引用二手交易公司Buysell Technologies的意見指，高端價位的日本國產威士忌近期總體降價近15至20%。同業二手奢侈品回收公司En Power的直營本部長木村健一認為，過往日本國產威士忌的價格上漲潮，始於2010年代中期，日本酒企提價也無意中推動了投機熱潮，惟面向歐洲和東南亞的銷路增長未能彌補對華出口的減幅。

如果參考日本國稅廳的數據，日本威士忌去年出口往中國的金額已急速回落至66.39億日圓，比2023年的132.13億日圓幾乎削半。隨着更多中國國產威士忌逐步面世，及內地威士忌新國家級標準於明年2月起實施，迎合內地消費者的口味及價位之爭或將日益激烈。

日本威士出口額走勢