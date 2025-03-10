DONKI壽司郎母企靠平價創佳績

日本大型折扣店唐吉訶德（驚安之殿堂）的DON DON DONKI（DONKI）登陸香港市場逾5年之久，與大賣親民價格的連鎖迴轉壽司店壽司郎（Sushiro）同於2019年攻港。不約而同地，兩者母企上月先後披露最新業績，DONKI母公司泛太平洋國際控股（PPIH）上季以至上半財年的銷售額及經營利潤均創新高，壽司郎的日本母公司Food & Life（F&L）上季純利亦按年大賺88.17%，疫後成績同樣不失禮。

PPIH上半財年經營溢利破頂 去年本港零售市道仍有待復甦之際，DONKI仍決定擴大版圖落戶旺角，雖然DONKI一度因為過度擴張問題而陷入亞洲門市獲利水平下降的局面，但PPIH截至去年12月底止半年度財報顯示，亞洲地區業務的上半財年經營利潤已恢復增長兼創新高，銷售額亦升8.57%至435.46億日圓。

PPIH指，香港在內的亞洲市場經營利潤在去年7至9月觸底，10月至今逐漸改善並附帶增長。該地區上半財年同店銷售按年下滑，惟受惠香港客流量回升，上季末開始亦見恢復；反觀新加坡和台灣的客流恢復程度較為落後。集團整體店舖數量仍在增加，帶動總銷售額高達1.12萬億日圓新高，現有店舖成本削減計劃奏效下，總經營利潤破頂，錄897.49億日圓。集團對今財年銷售額及經營利潤的指引分別為2.22萬億日圓及1,550億日圓，或標誌着業績有望繼續登峰。

F&L去季海外盈利飆1.97倍 相比起銷售額以萬億日圓計的零售商，壽司郎母企F&L規模略遜一籌，但截至去年12月底止首財季亦錄佳績，總收入按年增15.9%至991.41億日圓，經營利潤更上漲56.44%至95.79億日圓，純利升至61.29億日圓。

單計10至12月，香港在內的海外壽司郎業務分部收入錄得277.64億日圓，該分部盈利約為31.04億日圓，按年分別大幅上升45.6%及1.97倍，增長大幅拋離日本壽司郎業務。F&L預期，今財年總收入及經營利潤為4,080億日圓及260億日圓，純利展望150億日圓。

受惠香港客量回升，DONKI母企PPIH亞洲同店銷售上季恢復。 PPIH海外拓展規模 海外壽司郎分店增長較快