日企攻大中華無懼零售逆風

2nd STREET專營買賣二手服飾及配件。

消費降級損高檔產品銷情 折扣店突圍 面對今年開局日本通脹回升、香港零售不振的鮮明對比，一眾對國際市場虎視眈眈的人氣日牌及企業，在地緣政治風波日益發酵之際，決心抓緊機會開拓新市場來吸收其他地區的購買力，繼續攻港趁機在亞洲市場試水溫，除了為精明消費的港人，提供足不出境閒逛日牌專門店、幫襯主打平價路線的連鎖壽司店等機會，更重要是在匯聚全球人才的國際大都會吸客贏得更多口碑。

2nd STREET看準港商機 搶二手潮牌市場 走出迷失歲月的日本經濟回暖，連帶零售消費品牌鼓起勇氣外闖，今年正式襲港落戶、專營買賣二手潮流服飾及配件的2nd STREET大有來頭，其母企GEO控股於上月公布業績，披露海外分店總數已突破百間，創下自2018年起出海開設買賣店的新里程碑。今年攻港成績能否在海外市場打出名堂，可能進一步揭示循環經濟在全球消費趨勢搶佔主流地位。

截至去年12月底止，2nd STREET在日本擁有870間門市，海外門市就主要分布在美國及台灣，分別有43間及37間，馬來西亞及泰國亦各有23間和3間門市，合共106間，可見品牌在日本境內外的版圖均持續擴大，分別比上一個財年淨增加32間及25間。

去年集團曾披露打算拓展2nd STREET據點至新加坡及香港，今年上半年兩地將迎來首間門市開業。長遠而言，集團已定下2029財年2nd STREET在日本開1,000間門店的目標，同時海外業務將成為日後增長策略之一，並表明2nd STREET未來的拓展模式主要伸延至海外尚未開發的地區。

母企首3季少賺30%仍超標 母企2025財年的首3季業績顯示，淨利潤、經營利潤以至收入俱下行，按年分別跌30.77%、26.41%及3.47%。不過，若單計截至去年12月底止第三季，總收入錄約1,164.32億日圓，按年及按季各升4.29%及16.92%；第三季純利36.18億日圓，按季更由虧轉盈。

在今年3月底止2025財年業績指引方面，即使首3季淨利潤已錄64.43億日圓，超過全年的60億日圓目標，但集團仍然維持指引不變。換言之，本季淨利潤賺多賺少對集團原定目標來說都是額外之財。

近年不少港人默默在二手買賣平台Carousell耕耘，清理閒置物品、慳錢可能只是次要目標，關鍵在於尋寶心態，特別是香港市場炒賣風氣，二手買賣價位隨時更高。Carousell去年發表的二手年報顯示，「興趣及遊戲」類別為該平台在全市場交易量第二高的二手物品分類，當中香港佔近45%的交易量。每年暑假及香港動漫電玩節等活動期間，香港用戶對玩具的需求大升。而香港用戶每年平均通過二手買賣賺取約6,800港元，交易額僅次於新加坡。

二手服飾規模料增13% 放眼全球，研究機構Globaldata的數據顯示，二手服飾全球市場規模在2024年約2,047億美元，按年增17.6%，連續4年錄雙位數增長，今年料續增13.3%，2023至2028年期間每年複合增長（CAGR）達11.4%。其中，亞太及中東、非洲將會是可見將來增長最強勁的地區，6年間的CAGR分別約14.1%及11.6%。奢侈品轉售尤其受到歡迎，因這些地區的消費者特別熱衷於名牌商品。

2nd STREET海外據點揭里程碑