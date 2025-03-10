信資通便利機構索信貸報告

「信資通」又稱「多家個人信貸資料服務機構模式」，由香港銀行公會、香港有限制牌照銀行及接受存款公司公會和香港持牌放債人公會，在香港金融管理局支持下建立，於去年4月26日正式啟動。

有別於過去由單一信貸資料服務機構營運，新模式下，所有參與銀行及財務公司均會將客戶的信貸資料上傳至信貸資料平台（CRP），當金融機構或消費者需要索取個人信貸報告時，則可向目前本港兩間個人信貸資料服務機構索取。

營運商評分系統或不同 一般而言，客戶在申請個人信貸、按揭或汽車貸款甚至新信用卡時，銀行需要評核該人士是否可靠的借貸人，所以會要求查閱信貸報告作為審批參考之一，以了解其財務責任感。同時，市民亦可每12個月向個人信貸資料服務機構索取一份免費個人信貸報告以供查閱，有助防止及打擊身份盜用。

值得一提的是，雖然個人信貸資料服務機構均使用CRP所提供的最新數據，作為分析及製作信貸報告的基礎。不過，各機構可能採用不同的信貸評分系統（Scoring System），或加入其他數據來源，因此各機構的信貸評分可能不盡相同。