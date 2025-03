環聯研將信貸數據用於防騙

林嘉儀常言「Always be a first-rate version of yourself, not a second-rate version of someone else(永遠做自己最優秀的版本,而不是做別人第二的優秀版本)」,認為成功的關鍵在於激發每個人的獨特性和潛力,而非模仿他人;該企的多元共融企業文化,亦是希望鼓勵並幫助同事「成為最好的自己」。