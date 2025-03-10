環聯研將信貸數據用於防騙

坐擁多家個人信貸資料服務機構（MCRA）模式的「信資通」正式啟動至今將近一年，林嘉儀表示，技術上來說，除了個人信貸數據的獲取方式改由「信貸資料平台」外，其他程序並無太大差異，環聯與往常一樣，在獲得數據後進行分析及撰寫個人信貸報告，助消費者獲得更多的金融產品和服務。

面對業務由過去的「獨市生意」，轉變成具競爭的市場，她坦言，MCRA模式對環聯而言絕非「新鮮事」，會借鑑其他市場的經驗，專注為消費者提供更好的服務。她指，觀察到行業其中一大挑戰就是詐欺行為，正與監管及金融機構等持份者商討，研究將個人信貸報告及相關數據用於防騙活動。

助同事規劃職涯發展 實踐職場共融方面，林嘉儀認為公司取得不俗成就，截至目前為止，香港區整體同事性別比例相若（女性佔46%，男性佔54%），同事的背景更來自近10個不同國家或地區。她又指，公司致力建立家庭友善工作環境，包括同事可根據工作性質及需求，每周至少到辦公室工作兩天，其餘時間可按個人需要靈活安排在家工作；鼓勵同事在星期五下午3時後避免安排會議，專注自我發展或家庭需要；更會舉辦「帶子女上班日」，促進家庭與職場共融及相互理解。

全球同事及管理層安排線上講座進行內部人才培育，其中包括個人品牌塑造等培訓，助同事規劃清晰職業路徑。在港的同事亦可自由選擇與不同部門的管理層進行一對一配對，討論職業生涯發展或需要，並鼓勵跨部門、級別的交流。

林嘉儀常言「Always be a first-rate version of yourself, not a second-rate version of someone else（永遠做自己最優秀的版本，而不是做別人第二的優秀版本）」，認為成功的關鍵在於激發每個人的獨特性和潛力，而非模仿他人；該企的多元共融企業文化，亦是希望鼓勵並幫助同事「成為最好的自己」。