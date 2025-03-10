靈活工作助企業招才

環聯亞太總裁：善用科技 兼顧職場家庭 在職家長要平衡工作與家庭可謂極不容易！作為國際金融機構的高層、同時是3個小孩的母親，環聯亞太區總裁兼香港區行政總裁林嘉儀接受本報專訪時笑指，要成為出色的「時間管理大師」必須要活用科技，「毋須在公司會議或家庭之中取捨」；矢志要為員工打造一個靈活的工作環境，相信只要提供平等且舒適的工作環境及機會，自然能吸引有能之士。

本地性別薪酬差距惡化 林嘉儀引述政府統計處數據指，香港2023年男性及女性每月就業收入中位數分別為22,700元及16,200元，兩者相差6,500元，反映從事薪資較高職位的男性比例較高。她指，觀察到有不少女性到了人生某個階段的時候，即使沒有離開職場，亦可能「會退後一步，選擇一個能給予她們更多時間承擔家庭責任的角色」，繼而不會選擇更好的晉升機會。

面對本地就業市場性別薪酬差距問題，林嘉儀直言情況仍未朝正確方向發展，且有惡化趨勢。她呼籲，金融機構應提供靈活的工作政策，以及家庭友好的福利，招聘時亦要兼顧多樣化，以促進職場的包容性。例如，該企使用科技提供工作的靈活性，包括採用混合的工作模式，並為所有會議提供線上參加方式，讓每個人都毋須在家庭和職業「二選一」下發揮最佳才能。

68%港招聘重視包容遜日星 員工招聘方面，她指，僅有68%的香港招聘經理相信包容的重要性，該比例嚴重低於區內的日本及新加坡（分別為86%和82%）。她建議企業在招聘時要注意「無意識的偏見」，確保候選名單的多樣性，即要考慮不同性別和種族的人選；面試過程中亦要確保面試小組成員的多樣性，以促進不同觀點的交流。

至於坊間所言一「才」難求的情況，她指未見相關問題，但相信只要提供一個靈活、平等及舒適的工作環境及機會，自然能吸引新一代加入金融界。她指，自2023年開始，該企與註冊慈善機構薪火女生（香港）合作，為14至18歲的本港女學生提供職場參觀、校園講座及提供相關信貸教育等，她亦會親自聯同其他金融界領袖，透過「Women Chief Executives」網絡，培養有意於金融行業發展的年輕世代，為她們未來的職業生涯做好準備。

林嘉儀稱，會善用科技為自己在工作及家庭之間取得平衡，如每個周日會花一小時，以規劃未來一星期行程，同時利用通勤時間參與線上會議，以確保能與子女共進晚餐；即使要外出公幹，亦會選擇犧牲休息時間，與孩子們視訊通話。

她提到，家中會有一個家庭日曆協調行程，避免與丈夫在同一周安排出差，支持彼此的工作及社交；同時，希望身教孩子，能讓他們看到父母如何平衡工作和家庭，讓他們長大後亦可兼顧事業與家庭。

林嘉儀小檔案