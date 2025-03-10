摩通：「例外論」減弱 沽美元

美國聯儲局在放寬貨幣政策方面步伐緩慢，加上美國的經濟表現相對於其他發達經濟體穩健，是導致此前美元表現一直強勢的主要原因。然而，隨着美匯指數失守104關口，摩根大通亦加入了看淡美元的行列，並且一年多以來首次在策略上建議賣出美元。

加拿大望減息0.25厘 摩通外匯策略師Meera Chandan於報告指出，外匯市場的格局已經轉變，此前流行的「美國例外論」已經減弱，而歐洲經濟正處於復甦。

所謂的「美國例外論」，是指市場相信美國經濟可以在全球不景氣的情況下保持「例外」，靠着其自身優勢在大多數情況表現跑贏其他地區。隨着市場如今對美國經濟前景產生質疑，影響已經在外匯市場逐步反映。

最近德國政府開始推動擴大財政開支，使得德國國債孳息率上升，亦變相使美歐之間的息差收窄，推動歐元表現。與此同時，日本薪酬增長與通脹持續，亦為日本央行帶來更大的加息信心，同樣是利好日圓而不利美元。而本周加拿大央行料會減息0.25厘，部分原因是為了應對美國關稅可能帶來衝擊的「預防性減息」。

比特幣曾插穿8.5萬關 另邊廂，獲美國總統特朗普站台的加密貨幣表現也平平，比特幣一度回落至8.5萬美元以下，原因是白宮舉行的加密貨幣峰會上無新的利好消息出現，投資者繼續獲利離場。