紫光研港上市 傳集資78億

內地A股公司紫光股份於深交所發公告指，計劃在聯交所發行H股並上市，以推進全球化戰略、加快海外業務發展、提升境外融資能力及品牌形象，目前正與中介機構就本次H股上市進行商討，相關上市細節尚未確定。市傳公司計劃集資約10億美元（約78億港元）。

紫光股份成立於1999年，是紫光集團旗下的間接控股公司。主業為雲計算和資訊科技（IT）基礎設施，去年首3季累計收入按年增約6.6%至588.39億元人民幣，淨利潤升2.7%至15.81億元人民幣。早前有消息指，紫光股份已選定法巴、招銀國際、中信建投安排上市事宜。該股上周五收報29.83元人民幣，跌2.9%。

事實上，港股首次公開招股（IPO）市場回勇，上周有統計指，今年1至2月共有41家內地企業向港交所遞交IPO申請，較去年同期增加215%。其中，「A+H」雙重上市模式表現亮眼，佔比達29.3%，反映內地企業借助國際資本市場加速布局的態勢。

她續指，港股成交金額增加，由2023年日均成交金額約1,000億元，升至2024年日均成交額1,320億元，今年日均成交額暫時突破2,000億元。坊間曾經有言論指，香港是「國際金融中心遺址」，但她說，有關說法源於2023年底及2024年初，其時港股低迷，惟經各界努力，現時港股做出一些成績，「遺址論」已不攻自破。