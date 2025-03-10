美通脹料回落 經濟預測降

美國總統特朗普高舉關稅大旗，令不少人擔憂通脹會有反彈之虞。儘管如此，美國2月份的通脹仍有望小幅度回落，市場估計消費物價指數（CPI）按年升幅為2.9%，較1月回落0.1個百分點；撇除食品及能源後的核心CPI升幅料為3.2%，同樣有所回落。

近期市場焦點除了通脹數據外，更多是對整體經濟前景的擔憂。加拿大皇家銀行（RBC）資本市場美國股票策略主管Lori Calvasina指出，從歷史上來看，美股表現最佳的年份，通常是當年國內生產總值（GDP）增長率介於2.1至3%之間，當GDP增速下滑到1至2%之間時，市場表現往往受到壓抑。

美企盈測勢受壓 摩根士丹利此前將美國經濟增長預測下調，原因是關稅所帶來的影響長遠將逐漸浮現。該行將今年第四季GDP增速預測從1.9%大降至1.5%，明年預測則由1.3%下調至1.2%。

RBC認為，市場對今年標指成分股的盈利預測有下調風險，特別是假如對經濟增長的估算顯著惡化，普遍的盈利預測勢必滑落。而在剛公布業績的「美股7雄」中，有6家在季度業績公布後股價下跌。接下來的數個季度，這些乘着人工智能（AI）發展勢頭而崛起的AI科企，要開始「向投資者展示金錢」，即是努力證明他們在AI投資中資本回報的切實前景。

Apple延遲推AI版Siri 值得留意的是，特朗普本周將與一眾科企高層會面。考慮到他上任後的一貫作風，這些科技企業可能需要承諾加大在美國的生產投資，這對企業而言是不小的壓力。

在主流大型科技企業中，蘋果公司（Apple Inc.）是少數在AI投資方面嚴重落後的企業。該公司最新更表示，將其語音助手Siri升級為更高級AI的計劃將會延遲。該公司稱︰「推出這些功能所需的時間比預期更長，料將於明年推出。」

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