恒指上望二萬五 宜先食胡

港股成交暢旺，上周更無視美國總統特朗普關稅「變招」而上升，愈來愈多分析員認為，恒生指數應可保持大漲小回形態，有機會挑戰25,000點關口。智易東方證券行政總裁藺常念笑言，港股要多謝特朗普干擾了市場，令部分資金從美股流入港股避險。然而近期指數上升亦伴隨波幅擴大，加上港股亦不能無視美股或美國經濟轉壞，故呼籲有貨投資者不妨先行「食胡」，以免承受被關稅大棒打中的風險。

不過，內地券商繼續大力唱好港股，其中，東吳證券在報告指出，全球不少投資者擔心短期美股顛簸下跌，故部分此前已經把美股投資頭寸轉移到其他市場，包括港股。而恒生科技指數迄今的漲勢，有近一半資金淨流入來自內地，意味海外資金還未充分發力。海通證券估算，農曆新年後流入港股資金最多約180億元，本輪回流或以短線靈活型外資為主，長線穩定型外資或分階段流入，結構上較偏好港股科技。

太古國泰等周內放榜 香港股票分析師協會副主席郭思治則指出，港股上周最高曾升至24,669點，離2022年高位25,020點只差幾百點而已，在目前外資湧入下確實有力挑戰。

恒指逾一年表現