內地規範住房質量穩就業救市

為推動內地市場需求企穩，住建部及人社部昨放聲預告今年從家庭就業和收入、住房保障方面入手「落重藥」。住建部部長倪虹昨表示，將同有關部門堅決穩住樓市，重點做好鞏固政策組合拳效果等，並為「好房子」立下標準，近期正組織編制好房子的建設指南，也在修訂住宅項目規範，其中一項是把住宅的層高標準提高到不低於3米。

將加大白名單貸款投放 倪虹被問及工作報告提出要推動建設「好房子」的問題時指出，將重點從3方面落實推動建設「好房子」，包括立標準、強科技等，如大力推廣惠民實用的新技術、新工藝、新材料、新產品，創設不同戶型及面積的「好房子」。他強調，「好房子」不僅給新技術及材料提供廣闊空間，還能釋放出擴內需、促消費的巨大潛能，呼籲房企和建築企業把握產業轉型發展的新賽道，因以後的企業競爭，拚的是新科技及高質量。

他又指，現時樓市信心得到有效提振，今年1月及2月以來，房地產市場維持止跌回穩的動能。年內會加大「白名單」貸款投放力度，將符合條件的房地產項目全部納入「白名單」；加力實施城中村和危舊樓改造，繼續擴大改造規模；推進地方收購存量商品房，優先用於保障性住房、城中村改造安置房、人才房、青年公寓和職工宿舍等。

向高校畢業生提供支援 在確保重點群體就業穩定方面，人社部部長王曉萍昨稱，將面向高校畢業生等青年，推出新一輪支持政策。今年應屆高校畢業生1,222萬人，脫貧人口務工就業規模需要保持在3,000萬以上，就業總量壓力不減，結構性矛盾更突出，群眾就業增收面臨壓力。同時，外部環境更趨複雜，國內經濟回升向好的基礎還不穩固，或對就業產生一定影響。惟她續料，就業形勢總體穩定並呈向好態勢，因從今年首兩個月情況看，節後企業開工復產加速，就業開局良好。