華消費生產物價齊跌 逾一年首次

上月食品減價3.3%基數高所致 券商料PPI跌勢止 今年內地居民消費價格指數（CPI）官方目標調低至2%左右，並非無因，昨日揭曉的2月份消費及上游生產物價數據按年雙雙下降，創逾一年來首次。國家統計局昨公布，上月CPI轉跌0.7%，工業生產者出廠價格指數（PPI）亦挫2.2%，連跌29個月。不過，當局強調，扣除農曆新年節日錯月影響，CPI按年仍增0.1%，同時官媒發文解釋指，中方定下預期目標「牽引」着宏觀政策，如貨幣政策要適度寬鬆，才使貨幣供應量與經濟增長、物價總水平目標相匹配。

國統局城市司首席統計師董莉娟表示，今次有3大原因拖累CPI。去年2月受新春佳節因素影響，食品和服務漲價較多，提高了今年2月的基數，導致今年2月按年價格變動的影響為負。據其計算，在2月CPI下跌0.7%的變動中，去年同期價格變動的滯後影響約為負1.2個百分點，意味今年價格變動的新影響約為0.5個百分點，可見目前物價溫和回升的態勢沒有改變。

核心CPI四載首降 由於食品價格在今年2月按年大減3.3%，影響CPI跌約0.6個百分點，佔CPI總跌幅逾八成，是拖累CPI由升轉降的主因，且節後機票和旅遊價格各跌22.6%和9.6%。

除了農曆新年錯月的因素，天氣及商品降價促銷亦影響CPI，上月天氣有利鮮菜生長及運輸，令鮮菜價格轉跌12.6%；汽車等商品亦出現降價，如2月燃油小汽車和新能源小汽車分別減價5%和6%。

值得留意的是，剔除波動較大的食品和能源價格後，中國2月核心CPI按年下跌0.1%，是2021年2月後首次下降。無論是上月的CPI或PPI，均遜市場預期，以今年首兩個月累計，CPI及PPI也各挫0.1%及2.2%。

新春窒礙工業需求 對於PPI持續不振，董莉娟指，也有3個原因。首先，新春前後為工業生產淡季，多數建築工程停工影響建材需求，黑色金屬冶煉及壓延加工業價格按年跌10.6%，非金屬礦物製品業價格亦降3.5%。其餘兩個原因在於新春期間，煤炭供應充足，令煤炭加工價格、煤炭開採和洗選業價格分別大減24.7%及12.5%，以及受國際原油價格波動傳導影響，內地石油相關產業價格下降。

她稱，隨着宏觀政策效果逐步顯現，部分產業生產需求增加，得以推動2月PPI按年跌幅收窄0.1個百分點。不少內地券商指，考慮穩增長政策顯效對3月物價的影響，料本月CPI及PPI跌幅將收窄，PPI甚或按月轉升0.1%。

中資券商相信，政府明確調整CPI漲幅目標，料更多體現在努力實現的方向，而非將物價漲幅控制在目標之內。據官媒昨引文的分析，今年5%左右經濟增長等目標背後，將帶來一系列導向、牽引及激勵作用，很大程度影響中外資企業、生產及消費者的預期與信心，亦需實施更積極有為的宏觀政策等。

內地CPI按年變幅 內地PPI按年變幅