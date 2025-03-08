券商點股：港股大漲小回格局未改
雖然預期港股短期波動有所加大，但是在資金持續流入推動下，總體大漲小回的格局仍得以保持。目前，來自外圍的擾動是加劇了，加徵關稅、美元急跌，都是困擾市況的不明朗因素。然而，在經過內地兩會的政策定調後，市場信心獲得提振，港股有望繼續走出獨立行情，而恒生指數的支持位仍見於22,700點，守穩的話，總體高位運行格局仍可以保持。
個股方面，可留意中國宏橋(01378)。公司是全球領先的鋁產品製造商之一，其股價經過了一個半月的橫行整固後，近日出現向上突破走勢，內地經濟復甦動力有望進一步加快，相信是推動股價的主要因素。
宏橋股息率具吸引力
事實上，宏橋在去年12月中時，已曾發出盈利預喜的公告，受惠於銷售價格以及銷售數量雙升，加上同期主要原材料的採購價格下降，公司預計去年淨利潤將按年錄得95%增長，估計業績的表現可以繼續對於其股價構成推動力。另一方面，該股現時預期市盈率只有6倍多，估值仍有上調空間，加上預期股息率達8厘，建議可於13.5元水平買入，上望目標16元，支持位12元。
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