券商點股：港股大漲小回格局未改

雖然預期港股短期波動有所加大，但是在資金持續流入推動下，總體大漲小回的格局仍得以保持。目前，來自外圍的擾動是加劇了，加徵關稅、美元急跌，都是困擾市況的不明朗因素。然而，在經過內地兩會的政策定調後，市場信心獲得提振，港股有望繼續走出獨立行情，而恒生指數的支持位仍見於22,700點，守穩的話，總體高位運行格局仍可以保持。