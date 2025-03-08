大行觀點：關稅戰對華影響未盡反映

3月3日，美國總統特朗普簽署行政命令，將所有中國進口商品進一步加徵10%關稅，立即生效。中國的應對措施是對進口自美國的210億美元農產品徵收10至15%的關稅。

整體而言，估計美國市場貢獻了內地上市公司收入的3%左右，因此加徵20%關稅只會使受影響公司的總盈利減少0.3%（所有公司的盈利減少0.2%）。機械、白色家電、運動服裝代工（OEM）、生物科技和科技硬件是受影響最大的行業。由於MSCI中國指數自上周五以來回調約3%，相信已充分反映本輪關稅的影響，但認為市場尚未反映對中國進一步加徵關稅或全球關稅情景。

出口導向行業盈利風險大 回顧2018年美國每次出台新關稅時，股市平均下跌2%。這一次，市場的反應似乎也類似，MSCI中國指數自上周五以來下跌約3%，因為美國明確將對中國進口商品加徵10%關稅。從歷史上看，市場似乎不會在關稅宣布之前進行定價，相信這一次也是如此，即任何額外的關稅上調都可能導致股市進一步回調。

此外，隨着美國對其他國家徵收關稅，同時美國進口商品承擔了報復性關稅，全球關稅情景的可能性有所提高。之前的情景分析（美國對全球加徵關稅10%，中國加徵關稅60%）顯示，全球經濟增長放緩和估值倍數下降，可能導致MSCI中國指數下跌20%。

2018年大多數出口導向型行業跑輸，包括機械、科技硬件和家電。從近期股價走勢看，出口導向型行業（科技硬件除外）似乎已開始對加徵關稅做出反應，年初至今大多數行業的估值都走低。

之前有經濟學家估計，如果美國對75%的自華進口商品加徵60%關稅，這將使中國國內生產總值（GDP）減少約1.5%。不過，若內地政策支持完全抵銷關稅影響，這對上市公司的盈利有利，因其國內業務比重更大。

瑞銀投資銀行中國股票策略研究主管 王宗豪