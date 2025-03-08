股市估市：英偉達業績驚喜難復再

英偉達（Nvidia）季度財報公布後，投資者可能更關注股價未來走向。公司過去業績驚喜不斷，這次也不例外，仍然能夠優於市場預期，然而，股價的「驚喜」表現走勢卻每況愈下，回看第二季度財報公布後股價升幅只剩下不足2%，而第三季度財報公布後當天升跌多次互換，當天收盤最終為146.67美元，微升不足1%。本次公布財報後，股價當日跌幅達8%。

引述英偉達管理層說話，上一季度Blackwell系統發貨110億美元，管理層原預計為「幾十億美元」，所以這數字也是非常亮麗，並帶動數據中心整體收入超出市場預期，而本季的Blackwell發貨價值至財報公布當天已有數十億美元。若單從這點分析，數據中心業務增長勢頭沒有明顯放慢，甚至以比市場預期更佳的增長方向前進。

太過倚重數據中心業務 然而，本次業績跟以往十數季「靚爆鏡」很不一樣，遊戲業務明顯下跌，銷售數值只有25.44億美元，無論是按季還是按年，都出現雙位數跌幅，亦較市場均值預期的30.18億美元相去甚遠。管理層在年報中沒有太詳細解釋，只歸因於「供應受制」的影響，但此次數字卻是過去6季中最差的一季，供應受限的解釋很難讓人輕易接受。

作為一個讓英偉達起家的業務，自數據中心業務起飛後，遊戲業務變得像一餐膳食中的「甜品」般。然而，隨着數據中心漸變獨大（總收入佔比高達90%），遊戲業務可能連「甜品」的分量也及不上。

此情況讓公司增長乘着人工智能（AI）需求大幅上升，但同時間也讓英偉達極受國際科技巨頭對數據中心的需求影響，形成單一押注，與英偉達分為4大本業的發展背道而馳。雖然遊戲業務佔比已今非昔比，但此環仍然是長遠發展生態重要的一部分，所以此次財報公布後股價下跌，或者也佔了一定因素。

管理層也明白零售客戶的重要性，於上季曾經展望，向個人零售業務推進「AI加成」的顯示卡產品，意味個人電腦在不使用雲服務的情況下透過顯示卡也能使用生成式AI（Generative AI），這是一個比較吸引的賣點。50系列顯示卡在今年首季陸續出產，投資者可以多關注本季財報遊戲中心的情況是否能有明顯的反彈勢頭。

股價短線調整壓力持續 綜合而言，英偉達上季的財報撇除遊戲中心，仍然是超出預期的理想；但遊戲業務卻埋下了市場關注點。另一方面，DeepSeek在第一季開始盛行，市場認為英偉達會是受最大影響的公司之一。儘管公司創始人黃仁勳認為市場解讀是錯誤，強調是優秀的創新，但市場明顯存在很大分歧。是否對股價有真正負面影響，未來兩季將會揭曉。

目前認為英偉達到下次業績公布前，股價再創新高的機會微，反而該股短期再次下試低位機會不低。

富途證券香港首席策略師 陸秉鈞（作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益）