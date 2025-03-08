公居屋市況：茵怡花園已補價428萬沽 輸22%

市場再有近年以高價入市的居屋業主損手離場，房協將軍澳居屋茵怡花園一房單位，已補價自由市場成交價428萬元，原業主持貨逾6年半帳面虧損超過兩成。

美聯黃少明表示，上述單位為6座低層A室，實用面積約368方呎，去年10月叫價約560萬元，累減約132萬元沽出，呎價約11,630元。單位2018年7月購入價約550萬元，至今貶值約122萬元，跌幅約22.2%。

至於區內未補價第二市場，有白居二買家把握最後入市機會，世紀21將軍澳魏仕良指出，同區居屋廣明苑D座中層16室，實用面積約639方呎，三房望內園景，上月叫價480萬元，減價約37.2萬元，獲同類買家以約442.8萬元承接，呎價約6,930元。

他又指，該區公屋景林邨景松樓低層15室，實用面積約349方呎，減價接近三成，以約133萬元未補價易手，呎價約3,811元，新買家為綠表客。

400萬內居屋連錄買賣 此外，政府調減物業印花稅後，樓價400萬元或以下的居屋買賣驟增。利嘉閣李錦榮表示，東涌居屋裕東苑A座中層6室，實用面積約429方呎，兩房間隔，自由市場叫價388萬元，減價後以345萬元售出，呎價約8,042元。

部分較為冷門的居屋有捧場客，該行劉景駿稱，大嶼山梅窩新居屋銀河苑B座中層9室，實用面積約383方呎，一房間隔，望山景，以270萬元已補價成交，呎價約7,050元。

中原黎宗文稱，大圍居屋豐盛苑A座中層9室，實用面積約381方呎，兩房間隔，減價20萬元，自由市場成交價302萬元，呎價約7,927元。