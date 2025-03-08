產經

富豪‧山峯添優惠吸客

衞振聲（中）稱，富豪‧山峯累售79伙，套現逾44億元。 衞振聲（中）稱，富豪‧山峯累售79伙，套現逾44億元。
衞振聲（中）稱，富豪‧山峯累售79伙，套現逾44億元。
餘貨盤增加優惠吸客。百利保控股(00617)與富豪酒店國際(00078)的沙田九肚富豪‧山峯推全新優惠，昨日起向首10名新買家送出價值約128萬元的裝修家具禮券。富豪物業代理董事衞振聲表示，項目由分層戶及洋房組成，待售單位主要為分層戶，料新優惠可迎合高端買家需求。
滙都首周累沽40伙
他續指，同系轉售為租的西營盤尚瓏，擬於下半年重新推出市場，個別單位或會連租約出售。至於筲箕灣金華街項目處於平整階段，不排除今年底推出市場。近期一手交投暢旺，反映市民的置業信心回升，料今年樓市平穩向好，樓價有約3至5%升幅。
一手市場昨單日錄得逾12宗成交。泛海集團(00129)元朗洪水橋滙都，連沽兩伙兩房單位，總成交金額逾936萬元，該盤於本月首周共售出40伙。英皇國際(00163)的香港仔澄天新近售出23樓D室，實用面積400方呎兩房戶，成交價730萬元，呎價為18,250元。新世界發展(00017)北角皇都昨日再沽出兩伙，共涉逾1,657萬元。
「東網Money18」fb專頁：有討論、有分析，齊來FUN享，贏盡●你Like
Money18更多 即時港股指數資訊
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc
人人做記者