富豪‧山峯添優惠吸客

滙都首周累沽40伙

他續指，同系轉售為租的西營盤尚瓏，擬於下半年重新推出市場，個別單位或會連租約出售。至於筲箕灣金華街項目處於平整階段，不排除今年底推出市場。近期一手交投暢旺，反映市民的置業信心回升，料今年樓市平穩向好，樓價有約3至5%升幅。