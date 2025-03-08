一手消息：9新盤554伙周末賣 YOHO WEST PARKSIDE佔最多
群盤趁旺市加速吸客。據統計，新盤市場今、明兩日有至少9個樓盤，合共推售約554伙。當中，銷售規模最大的全新盤為新鴻基地產(00016)發展的天水圍輕鐵天榮站項目第2期YOHO WEST PARKSIDE，明日次輪以價單形式出售172伙。
新地代理總經理胡致遠表示，次輪銷售於今日下午3時截票，除首輪的向隅客之外，不乏新票。據了解，由於同系列第1期項目租務需求大，故今期吸引投資客入市。尚餘未推的單位，傾向以價單形式銷售，將視乎周日的銷情，再考慮加推安排。該盤與大型銀行合作提供按揭服務，於指定日期前提取按揭貸款可獲得額外獎賞。
至於雙盤齊發的恒基地產(00012)，其中，由該集團牽頭發展的馬頭角南首，今日次輪出售55伙。同系長沙灣Belgravia Place第2期，緊接明日開賣26伙。
上然1期傳首日錄超購
低價推出的新界細價盤，初步市場反應理想。萬科香港旗下大埔上然第1期昨首日收票，據市場消息指，按項目日前首張價單提供81伙計，首日已經錄得超額認購。
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