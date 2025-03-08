一手消息：9新盤554伙周末賣 YOHO WEST PARKSIDE佔最多

新地代理總經理胡致遠表示，次輪銷售於今日下午3時截票，除首輪的向隅客之外，不乏新票。據了解，由於同系列第1期項目租務需求大，故今期吸引投資客入市。尚餘未推的單位，傾向以價單形式銷售，將視乎周日的銷情，再考慮加推安排。該盤與大型銀行合作提供按揭服務，於指定日期前提取按揭貸款可獲得額外獎賞。