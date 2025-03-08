中價藍籌盤交投靜

麗港城本月未開齋 美孚新邨僅4宗 降低物業印花稅的新措施推出，主要帶動細價住宅市場氣氛，部分市區中價藍籌盤未能受惠，成交量再度回落。其中，東九龍指標屋苑茶果嶺麗港城，3月份仍未「開齋」，屋苑買賣市場至今未聞成交。荔枝角美孚新邨個別單位成交呎價再跌穿8,000元，約7年帳面貶值約26%。

港聯置業方健勝表示，麗港城本月首7日交投仍然捧蛋，睇樓量及查詢都明顯減少，除主因新盤推出搶客外，由於屋苑放盤樓價都已超過400萬元，降低印花稅的新措施卻只針對細價樓，集中在屯門等二手市場，對屋苑市況沒有推動作用。

美孚新邨上月全月錄約28宗二手買賣，本月僅暫錄約4宗，交投步伐明顯放緩。市場消息透露，屋苑2期吉利徑1號頂層單位，實用面積約630方呎，由於屬頂層沒有電梯直達樓層，僅以490萬元成交，呎價約7,778元，原業主於2018年初購入，帳面損手逾172萬元。

太古城月內成交挫40% 紅磡黃埔花園本月錄約5宗買賣，但屋苑再現「4字頭」成交。市場消息稱，單位為2期12座頂層單位，實用面積約389方呎，本月以約440萬元易手，呎價約11,311元。

港島方面，鰂魚涌太古城本月暫錄約3宗二手買賣，較對上一星期錄至少5宗，減少約40%。同區康怡花園3月暫錄約兩宗買賣，均為兩房單位，成交價介乎535萬至595萬元。

形品賣600萬返14年前 事實上，不少業主仍要蝕賣出貨。世紀21日昇蔡嘉駿表示，北角形品高層B室，實用面積約344方呎，一房設計，原先叫價628萬元，最終以600萬元成交，呎價約17,442元，售價已重返2011年屋苑入伙初期。原業主則於2019年10月以約690萬元購入上址，逾5年帳面損失90萬元，期間貶值約13%。

利嘉閣黃祥湧指，西半山寶恒苑低層C室，實用面積約470方呎，兩房間隔，外籍客睇樓後即進行洽購，獲減價20萬元，以600萬元略低於市價成交，呎價約12,766元。原業主在2019年以約732.5萬元買入，帳面蝕132.5萬元離場。

爵悅庭7年虧損154萬 荃灣爵悅庭錄本月首宗買賣，美聯姚偉明稱，單位為西爵軒中層D室三房戶，實用面積約521方呎，叫價760萬元放盤約半年，終以699萬元易手，呎價約13,417元。新買家為區內分支家庭，原業主於2018年以853萬元購入，近7年帳面虧損約154萬元，跌價約18.1%。

市區藍籌屋苑最新市況