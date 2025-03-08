產經

簡訊一覽

●金沙中國(01928)表示，羅伯特‧戈德斯坦（Robert Glen Goldstein）將自2026年3月1日起辭任公司主席兼非執行董事，自該日起彼將由公司控股股東Las Vegas Sands Corp.（LVS）之主席兼行政總裁一職過渡為LVS之高級顧問。
●中國平安(02318)於周二在場內增持農業銀行(01288)4,835.2萬股，每股均價4.69元，持股量由6.95%增至7.1%。
●瑞安建業(00983)預期，去年錄虧損約3.6億至3.7億元，較2023年度蝕1.55億元有所擴大。
●亞洲水泥(00743)去年蝕2.63億元（人民幣‧下同），較2023年賺1.06億元轉盈為虧。
●遠東宏信(03360)去年賺38.62億元人民幣，按年跌37.63%，末期息每股30港仙。
●卡賓(02030)去年賺2,741.5萬元人民幣，按年升31.72%，末期息每股0.86港仙。
●知行汽車科技(01274)料去年錄除稅前虧損約2.98億元（人民幣‧下同），較2023年度除稅前虧損約1.95億元有所擴大。
●亨得利(03389)預期，去年蝕不低於6,500萬元（人民幣‧下同），較2023年度賺3,388.5萬元由盈轉虧。
●奈雪的茶(02150)料去年將錄得經調整虧損約8.8億至9.7億元（人民幣‧下同），2023年度錄經調整淨利潤2,090萬元。
●呷哺呷哺(00520)料去年將錄淨虧損介乎約3.9億至4.1億元（人民幣‧下同），較2023年度蝕約1.9億元有所擴大。
●金朝陽集團(00878)宣布獲大股東提私有化建議，每股作價8.5元，其中包括由要約現金支付每股7.5元，以及以現金支付特別股息每股一元；若通過將申請退市。該股將於下周一復牌，停牌前報5.5元。
●廣汽集團(02238)今年2月汽車銷量9.87萬輛，按年增0.33%；首兩個月累計銷量19.71萬輛，按年跌14.42%。同業東風集團(00489)首兩月累計汽車銷量22.59萬輛，按年跌31.8%。
●日本豐田（Toyota）昨在內地推出新款5座純電動多用途汽車（SUV）「bZ3X」，售價約10.98萬元人民幣起。
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