匯賢全年可分派金額大降88％

去年該房託總收益為23.37億元，按年微降0.34%，物業收入淨額跌4.75%至13.03億元，分派比率維持100%。

酒店物業溢利升1.5倍 分部方面，受惠於旅遊業復甦，匯賢旗下酒店物業組合收入淨額按年上升1.54倍，至8,700萬元。無論是位於成都、重慶、北京、瀋陽的酒店入住率俱見上升。其中最顯著的為成都天府麗都喜來登飯店，入住率按年增加13.3個百分點至77.9%。

可是零售租賃需求回軟，旗下位於北京和重慶兩個購物中心，物業收入淨額跌18.81%至3.84億元。另外，寫字樓物業則受到宏觀環境不明減慢了租賃動力，旗下位於北京和重慶的商務大樓，物業收入淨額7.44億元，跌4.49%。而位於北京的服務式公寓，物業收入淨額增長7.31%至8,800萬元。

為減輕高利息支出的影響，匯賢總債務按年減少12.48%至57.77億元。截至去年底，持現金及銀行結餘29.77億元，減少14.2%。債務對資產總值比率按年降1.4個百分點至16.8%。儘管酒店房價、寫字樓租金及佔用率恐受壓，但匯賢對中國經濟基本實力充滿信心。