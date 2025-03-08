匯賢全年可分派金額大降88％
受已變現匯兌虧損達3.68億元（人民幣‧下同）影響，匯賢產業信託(87001)在截至去年12月底止的全年，可供分派金額按年大降88.54%至2,600萬元，末期每基金單位分派0.11分。主因公司收益以人民幣計算，去年三分之二貸款仍以港元計價，當償還貸款時，分派會因人民幣匯率浮動而變化。
去年該房託總收益為23.37億元，按年微降0.34%，物業收入淨額跌4.75%至13.03億元，分派比率維持100%。
酒店物業溢利升1.5倍
分部方面，受惠於旅遊業復甦，匯賢旗下酒店物業組合收入淨額按年上升1.54倍，至8,700萬元。無論是位於成都、重慶、北京、瀋陽的酒店入住率俱見上升。其中最顯著的為成都天府麗都喜來登飯店，入住率按年增加13.3個百分點至77.9%。
可是零售租賃需求回軟，旗下位於北京和重慶兩個購物中心，物業收入淨額跌18.81%至3.84億元。另外，寫字樓物業則受到宏觀環境不明減慢了租賃動力，旗下位於北京和重慶的商務大樓，物業收入淨額7.44億元，跌4.49%。而位於北京的服務式公寓，物業收入淨額增長7.31%至8,800萬元。
為減輕高利息支出的影響，匯賢總債務按年減少12.48%至57.77億元。截至去年底，持現金及銀行結餘29.77億元，減少14.2%。債務對資產總值比率按年降1.4個百分點至16.8%。儘管酒店房價、寫字樓租金及佔用率恐受壓，但匯賢對中國經濟基本實力充滿信心。
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