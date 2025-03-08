遠展周大福企業置換星億澳洲資產

遠東發展( 00035 )公布，公司與周大福企業，向瀕臨倒閉的澳洲賭場和酒店營運商──The Star Entertainment Group（星億娛樂），就位於澳洲昆士蘭布里斯班的皇后碼頭渡假村項目（Queen's Wharf Brisbane，QWB）及昆士蘭黃金海岸布羅德海灘島（黃金海岸項目）之聯合發展項目，以及目前由The Star全資擁有或與公司合夥擁有位於布里斯班之若干酒店及停車場資產進行資產置換訂立協議綱領。

涉QWB權益及酒店車位 通告披露，星億附屬公司The Star將透過回購或資本削減，出售其在QWB之50%合訂股權，使遠展和周大福企業於完成時將共同擁有QWB之100%權益。The Star亦同意終止QWB項目相關娛樂場管理協議，惟將繼續提供管理服務至2026年3月31日，至2026年6月30日固定每月管理服務費用為500萬澳元，其後為600萬澳元。

與此同時，遠展和周大福企業將自The Star收購於Treasury Hotel之100%權益、Treasury Car Park之100%權益及Festival Car Park之50%權益，全部鄰近QWB項目。

另The Star將收購合營夥伴於黃金海岸項目合共66.67%合訂股權，該項目由位於黃金海岸布羅德海灘島之兩座酒店大樓（帝盛及安達仕）組成，遠展和周大福企業保留參與下一座發展項目大樓之若干權利。

分期支付現金2.6億 就以上資產置換，遠展和周大福企業將分期向星億支付現金5,300萬澳元（約2.6億港元），其中首期款項3,500萬澳元將須不遲於昨日支付。倘協議綱領終止，星億須向遠展和周大福企業轉讓現金最多1,800萬澳元，倘星億於終止後30日或5月1日（以較後者為準）並無提供終止時退款，則星億將須轉讓其於黃金海岸第一座（帝盛）之33.3%權益，致使遠展和周大福企業將合共擁有帝盛100%權益。上述交易須待訂立最終協議及取得監管批准後方可作實。