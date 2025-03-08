置地去年核心溢利31億減44%

於新加坡上市的「中環大地主」置地控股，去年業績受到中環物業組合表現較遜色影響，加上投資物業公平值虧損擴大42.62%至18.87億美元等因素，令列帳虧損擴大1.37倍至13.84億美元；撇除該影響的核心溢利為4.09億美元（約31.9億港元），減少44.21%。

管理層表示，去年集團優質投資物業利潤跌5%，主因中環區投資組合的貢獻減少，香港收租物業的估值亦跌5%。反觀新加坡商廈表現較好，部分抵銷了香港的影響。賣樓業務的貢獻亦見下降，主要由於內地確認非現金撥備3.14億美元，撇除它的核心盈利按年上升29%。

去年底置地中環商廈物業空置率為7.3%，按年大致持平，表現優於市場平均的11.6%；平均呎租101港元，按年減少4.71%，但跑贏市場的下跌最多13%。本港奢侈品零售物業的利潤貢獻減少，但平均呎租升3.44%至210港元，主因續租租金上升，空置率低企於3%。

儘管中環投資組合今年仍會受寫字樓續租租金下跌影響，「明日中環」改造計劃亦會影響到置地廣場最多40%可出租樓面，但預料今年基礎利潤將較上年有所恢復，只是水平將遠低於2023年。

報告指，去年全球黃金消費需求中金飾佔比44%，金條和金幣消費佔比26%：全球黃金需求從2012年的4,406噸波動上升至去年的4,554噸，年均複合增長率約1.6%，基本維持穩定。