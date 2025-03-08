亞太女高層佔逾32%

仍低過全球水平 內地女CEO比例翻倍 今日是三八婦女節，有會計師事務所發表的女性在職場佔高管比例趨勢調查顯示，亞太地區在性別平等方面取得明顯進展，2025年女性領導者佔比為32.9%，較2024年的31.3%有所提升，惟這比例仍比全球平均水平低1.1個百分點，顯示該地區在性別平等方面仍存在滯後。拉丁美洲依然以37.2%的女性高管比例領先於其他地區。

上述由致同會計師事務所發表的調查，於2024年7至9月期間進行，訪問了全球31個經濟體中約14,000家中型企業。該事務所指，過去20年全球女性在企業高層就職的比例已從19.4%上升至34%，惟目前全球高層領導職位中女性佔34%，與2024年相比僅增長0.5個百分點，意味着一位初入職場的女性可能需要等待超過25年，才能看到中型企業的領導層實現性別平等。

港交所：有空間增女董事 報告又指，企業對性別平等領導的推動已顯現成果。全球僅有4.1%中型企業在高層管理中沒有女性，較2024年的6.7%明顯下降。另一項突出表現是中國女性行政總裁（CEO）比例大幅上升，從8.5%接近翻倍至16.1%。

致同（香港）會計師事務所全國促進海外投資負責人陳美寶表示，中型企業逐漸認識到性別平等帶來的商業優勢，另有31.1%企業領導者認為，要打造一個更具價值、更公平及更賦能的工作環境，性別平等策略是關鍵所在。該行呼籲企業領導者加快行動，致力推動性別平等，包括為提高女性高層代表性及通過導師計劃和人才保留計劃支持女性，並激勵外部合作夥伴實現職場多樣化。

香港交易所( 00388 )在三八婦女節前夕舉行「為性別平等敲鐘」（Ring the Bell for Gender Equality）活動，行政總裁陳翊庭表示，過去兩年上市公司新增800個女董事職位，但仍有空間做更多；又指上市公司必須有多元性別董事的要求，並於今年起正式生效，至今已有逾40%上市企業，女性董事多於新例的最低要求，港交所會繼續推動將多元性融入市場生態系統。

渣打冀為女企業家貸款78億 另一方面，渣打銀行中小企業銀行部全球總裁謝雯稱，渣打將會投放更多資源，並期望至2028年向全球中小企業的女性企業家提供10億美元（約78億港元）的貸款，協助她們在發展業務路上邁向新高峰，為香港乃至全球的社會及經濟發展作出貢獻。

渣打香港等近日推出「SC WIN 現創未來企劃」，對象是已成功建立經營模式，並正進入升級轉型及市場拓展階段的女性企業家，預計將吸引逾百名本地女性企業家報名，其中10位優秀的參加者將參與為期8星期的培訓計劃，深入了解商業營運及行業發展趨勢，以完善其商業策略，並於8月底進行提案決賽，當中5位勝出者將合共獲得100萬元的獎金及專業培訓，支持其業務發展，總冠軍獎金為50萬元。

港交所在三八婦女節前夕舉行「為性別平等敲鐘」活動。圖右四為陳翊庭。 擁女董事的上市發行人佔比