季績展望齊勝預期 博通股價曾升6%

以「專用集成電路」（ASIC）搶佔人工智能（AI）數據中心的博通（Broadcom）業績指引足令投資者亢奮，股價周五早段升6.71%，一來印證AI資本開支潮未減退，二來為多隻AI晶片股績後受壓的頹勢掃除烏氣。

博通預期，本季收入約149億美元，按年增長19.3%，比市場預期中位數稍好一點。儘管增速較上季的24.7%顯得放慢，但行政總裁陳福陽透露，上季業績增長主要來自AI晶片，並指本季收入指引當中的44億美元與之相關，又稱多了4家超級計算數據中心客戶「深度投入」其AI晶片的懷抱，而且公司之前提出「AI晶片在2027年是600億至900億美元的生意」，並未包括這些潛在客戶，遂引起市場振奮，亦為iPhone減用博通晶片的趨勢「沖喜」。

回望去年12月底止季度，博通經調整純利按年增長48.89%至78.23億美元，勝預期。就之前有傳博通有意收購英特爾（Intel）部分業務，陳稱「我太忙……我們現時沒考慮。」

不過，早前警告美國債務「心臟病發」、過去一直唱好中國的橋水基金創始人達利奧稱，就算美國在AI創新和研發上對中國有優勢，中國更精於開發應用，並會繼續掌握生產AI晶片的能力，這方面美國沒有優勢。他說：「美國沒有製造業，有生之年都不能與中國製造業競爭」。