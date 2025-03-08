歐增國防開支料撐經濟

歐洲央行日前一如預期減息，自去年6月起該行共下調利率6次，加上貿易戰和歐洲國防支出增加等，有機會影響物價回升，令下月再減息機會急降。歐央行行長拉加德表示，正在關注德國和歐盟執委會有關增加國防、基礎設施支出的財政規範改革，儘管這些措施的實施仍不確定，但預計將支持經濟增長。

歐央行日前亦在議息聲明中，將達到通脹目標2%的時間延遲至明年初，同時調低今、明兩年經濟增長預測至0.9%及1.2%。拉加德重申，不會承諾特定的利率路徑，將根據數據和逐次會議考慮的方法，來確定合適的貨幣政策立場。

英樓價按月回落 有消息人士指，歐央行官員需時來更清楚了解貿易和財政政策帶來的變化，或令下月議息會議按兵不動。荷蘭國際集團（ING）料下月歐央行會議將暫停減息一次，主因一如拉加德所講，不確定性增加，未來減息路徑變得不明確。亦有分析認為，現時歐元區主要再融資利率為2.5厘，仍屬相對緊縮的水平，故夏季前仍有需要減息一次。

另邊廂，英國樓價由1月高位下跌，當地主要按揭公司之一Halifax公布的樓價指數顯示，2月全英平均樓價按月跌0.1%至29.86萬英鎊（約299.73萬港元），但相較一年前仍高2.9%。公司指，去年10月政府預告今年4月起加印花稅，至今已催谷不少買家提早入市，相關影響力漸漸淡化，導致上月樓價回落。

儘管樓價漲幅放緩，但該企指市場仍活躍，與疫情前水平相當，尤其目前借貸成本升，更顯市場韌性。在房屋供應持續短缺下，公司料今年樓價將繼續上漲，但相信升幅較為溫和。