美靠沒收比特幣建儲備

美國總統特朗普周四簽署一項行政命令，宣布建立戰略比特幣儲備，但表明儲備只來自聯邦政府沒收的資產。市場憧憬未能成為現實，拖累比特幣一度跌至84,600美元附近水平，惟其後有所反彈，再度逼近9萬美元大關。

白宮人工智能（AI）及加密貨幣事務主管薩克斯（David Sacks）表明，政府亦不會收購額外的比特幣資產來補充儲備，意味着不會花費納稅人一分錢。據估計，美國政府目前擁有約20萬個比特幣，大多數來自聯邦政府沒有犯罪所得的資產。

此外，美國白宮將於周五亦首次舉行加密貨幣峰會，匯集業內著名人士。根據CryptoCompare數據，比特幣昨日低位曾見84,684美元，跌幅顯著，惟其後已重回8.9萬美元水平。

業界：助鞏固Bitcoin地位 相比起市場反應，業界對今次消息反應明顯更加正面。加密貨幣交易所Bybit聯合創始人兼行政總裁Ben Zhou表示，此舉有助於鞏固比特幣作為全球經濟戰略資產的地位；透過承認比特幣為具永久儲存價值的資產，美國正向全世界發放明確信號，再次強調加密貨幣不僅會長期存在，更將成為現代金融策略的重要支柱。

他表示，通過選擇持有比特幣，各國政府不僅對比特幣的長期投資潛力作出認可，更展現了對數碼資產的信任。區域鏈經濟和全球金融體系將進入全新時代，Bybit已做好準備幫助世界迎接這個「數碼黃金標準」。對於投資者而言，這亦加速了比特幣從投機資產轉化為全球儲備貨幣的蛻變。