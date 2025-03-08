美匯跌穿104 恐下試百關

美元再遭拋售，衡量美元兌6種主要貨幣的美匯指數（DXY）昨日再度跌穿104關口，曾低見103.46，完全抹去2024年11月特朗普當選美國總統以來的累計升幅，亦是近4個月以來最弱。提出「美元微笑理論」的知名投資者任永力（Stephen Jen）坦言，美元一直被高估，但實際上會走弱，並指過去兩年一直看淡美元。

該理論提出，美元在兩個極端情景下都會上升，一是當美國經濟增長強勁時，投資者將大量投資到美國資產之上；另一是當環球經濟下滑，亦因避險需求而令資金湧入美元資產。在這兩種極端情景之間，若美國股市表現跑輸環球其他市場，美元匯價將下跌。這在圖表表達上形成一個類似微笑的曲線。任永力稱，近期美元走勢非常符合美元微笑框架，但他相信美元不會崩盤，只是一個調整過程。

相反，歐元區近日「大撒幣」，包括德國計劃釋放數千億歐元資金，俱被認為有利歐洲經濟和歐元匯價。美國銀行的分析師更大膽預測，在美匯指數下降和歐元上行的趨勢之下，有條件重演2017年第二季至第三季的歐元強勢。中期來看，美匯指數可能跌到100至101左右的兩年低位，歐元可能回升至1.12區間。歐元兌美元昨日曾升0.7%至1.0863。

每百Yen兌5.27港元 日股跌2% 除了歐元之外，作為傳統避險貨幣的日圓亦發力，兌每美元昨日升破148關口，最高曾見147.21，創5個月新高；每百日圓兌港元昨日曾報5.27算。日媒認為，日本央行5月貨幣政策會議加息的機會漸增，除了因為通脹持續高企，5月是在「春鬥」（春季勞資談判）後召開，預計今年工資升幅將再創佳績，締造了加息的環境。

國際貨幣基金組織（IMF）表示，一直支持日央行的貨幣政策決定，不過，加息行動應繼續以數據為依據，並應該逐步推進。IMF估計，日本經濟今年將加快增長，通脹率於年底將接近日央行的2%目標。IMF曾於1月預測日本經濟今年將增長1.1%，下月將會更新該預測。

然而強日圓不利出口主導的日本大型企業，日經平均指數昨日跌817點或2.1%至36,887點收市。企業消息方面，7-11母公司Seven & i宣布，與貝恩資本簽署最終協議，將以8,147億日圓（約429.48億港元）的價格出售旗下超市業務，預計今年9月完成交易。Seven & i股價昨挫1.3%。

美匯指數高位回落