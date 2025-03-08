不足半數美企睇好經濟

85%指關稅礙業務規劃 近六成稱影響負面 美國關稅威脅帶來的不確定性，已經導致美國商界叫苦連天，企業信心正急劇惡化。美國會計師協會（AICPA）調查顯示，美國企業高層對未來一年經濟有信心的比例，從去年12月的67%，大幅下跌20個百分點至47%。在金融市場，原先華爾街的主流觀點都認為，美國總統特朗普只會把關稅用作談判籌碼，但如今看來情況卻並非如此，因此美股近期亦見明顯回調。不過，特朗普聲稱，制訂關稅不會考慮股市的反應，並否認近期股市下跌是因為其關稅政策。

AICPA的調查顯示，有85%企業高層表示，圍繞美國關稅政策的不確定，已經影響到業務計劃，意味這些企業可能已經暫時停止新投資。另外，59%受訪者表示，關稅會對業務構成負面影響。這項調查於2月4日至26日訪問了305位美國企業高層，包括行政總裁、財務總監等，但尚未反映最新一輪的關稅威脅。

Costco：消費者購物更謹慎 美國大型倉儲式連鎖雜貨店Costco財務總監Gary Millerchip表示，目前消費者仍有購物意欲，但在花費上變得更加謹慎。他說︰「這種趨勢可能會持續，甚至更加明顯，皆因通脹回升，以及潛在關稅影響逐步顯現。」行政總裁Ron Vachris稱，該企只有約三分之一貨物來自進口，其中不到一半來自中國、加拿大及墨西哥，強調有足夠資源調整供應鏈去降低影響，但關稅的衝擊是全個行業共同面對的問題。

Costco於截至2月16日止一季收入為637.23億美元，按年升9.03%；同店銷售按年增長6.8%，其中美國地區增長8.3%；純利17.88億美元，按年升2.58%。其股價於周五早段跌5.78%。

芝加哥石材供應商GI Stone總裁Sandya Dandamudi亦表示，受關稅影響，許多建築商必須重新考慮業務計劃，因大廈和酒店等商業項目的開發商一向會提前兩年做好預算。Foley & Lardner律師事務所的Gregory Husisian表示，他接觸的多家企業都說不會進行任何投資，直到情況穩定為止。

前景不明朗亦拖累了金融市場。紐約證券交易所（NYSE）總裁Lynn Martin在談到美國股市波動時表示，投資者一直在通過交易來表達他們對美國政府政策的看法。直言「我們認為，市場在很大程度上是針對本屆政府的表現交出每日成績單。」

特朗普否認關稅累股市 Apollo Global Management總裁Jim Zelter稱，現時白宮「靠製造頭條新聞和挑釁來領導」，政府最需要做的應該是向投資者傳達他們已控制住貿易和經濟政策，並指包括通脹在內的經濟風險，以及潛在滯脹的可能。

不過，特朗普卻否認關稅拖累股市。他說︰「關稅與市場無關。我甚至不看股市，因為長期而言美國將會因此（最近的政策）而變得非常強大。」話雖如此，在特朗普首個任期內，他經常會在股市上漲時於社交媒體上發文邀功。

美國經濟增速變化