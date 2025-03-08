阿里ADR折讓擴 料涉美政策
阿里巴巴(09988)香港股價昨日曾見145.9元，再創逾3年新高，收報140元，跌0.57%。對於近日阿里港股與其美國預託證券（ADR）的價格差距擴大，分析指相關ADR折讓可能與美國投資者擔心特朗普政府對華的強硬態度有關。
外媒引述美銀分析指，若任何美國政策要求某類美國投資者沽售特定中國股票，而美國投資者的持倉更集中於ADR，則ADR可能會持續出現沽壓。市場早前就傳出，特朗普上月指示加強對養老金基金投資中國股票的審查。
另特朗普發布的「美國第一投資政策」備忘錄，或質疑支持許多在美國上市的「可變利益實體（VIE）」結構，若特朗普政府升級審查VIE結構或施加額外限制，ADR與香港上市股份可能持續出現價格錯配，令投資者流動性和焦點轉移至香港。
此外，對於阿里旗下阿里雲近日宣布、可媲美DeepSeek-R1的QwQ-32B模型，花旗點評指，從迅速決定開源這一舉動來看，顯示了阿里雲對其人工智能（AI）推理模型的信心，旨在展示其開發能力，並通過AI代理整合迅速滲透廣泛的用戶基礎。
百度又發債156億撲水
百度集團(09888)繼周四宣布發行100億元人民幣優先票據後，昨日又宣布，計劃於美國境外以離岸交易方式，向非美國人士發行本金總額不超過20億美元（約156億港元）的2032年到期可交換債券。公司指，債券發行所得款項目淨額擬用於償還若干現有債務、支付利息及一般公司用途。該股昨日收報90.8元，跌0.38%。
據披露，百度可選擇以公司持有的攜程集團(09961)港股代替現金交付或以現金及攜程港股結合的方式交付。攜程2023年年報顯示，百度持有攜程9.4%股權。
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