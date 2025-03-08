阿里ADR折讓擴 料涉美政策

外媒引述美銀分析指，若任何美國政策要求某類美國投資者沽售特定中國股票，而美國投資者的持倉更集中於ADR，則ADR可能會持續出現沽壓。市場早前就傳出，特朗普上月指示加強對養老金基金投資中國股票的審查。

另特朗普發布的「美國第一投資政策」備忘錄，或質疑支持許多在美國上市的「可變利益實體（VIE）」結構，若特朗普政府升級審查VIE結構或施加額外限制，ADR與香港上市股份可能持續出現價格錯配，令投資者流動性和焦點轉移至香港。

此外，對於阿里旗下阿里雲近日宣布、可媲美DeepSeek-R1的QwQ-32B模型，花旗點評指，從迅速決定開源這一舉動來看，顯示了阿里雲對其人工智能（AI）推理模型的信心，旨在展示其開發能力，並通過AI代理整合迅速滲透廣泛的用戶基礎。